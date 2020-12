Ana Silveira é "artista de esports" e gere comunidade num setor "que cresceu sozinho"

Natural de Vila Nova de Gaia, `Nini` trabalha há vários anos neste setor que descreve à Lusa como "um bicho que cresceu sozinho" e que "veio para ficar", mesmo com `dores de crescimento` que vão da forma como a comunidade percebe essa evolução ao retorno dado ao investimento, a nível global de várias centenas de milhões de euros, que tem entrado.

Antes de estudar design de comunicação, quando "nem imaginava" que viria a trabalhar na área, já a encontravam a "jogar em LANs no café", ou seja, em torneios físicos, mas ainda longe de ser visível que "as coisas se expandissem" como aconteceram no mercado.

"[Um dia] apareceu um miúdo que jogava Quake no café, trazia um teclado e auscultadores que ganhou num torneio. E eu: `fixe, que giro`. Mas não sabia que ia chegar a esta escala", revela.

Como sempre quis "emigrar", para "não ficar a receber o ordenado mínimo e batalhar por migalhas", e tinha família na Alemanha, seguiu para este país e para experiências na ESL, o maior organizador de competições e produtor na área a nível mundial, e no clube Schalke 04, antes de chegar à HLTV, de que é editor o compatriota Luís Mira, com quem vinha a trabalhar e que a convidou.

O futuro na área acabou por se consolidar na ESL, onde percebeu "a dimensão das coisas", e foi também aí que ganhou o termo com que viria a apresentar-se ao mercado: o de "artista de esports", plasmado no `site` em que se apresenta na Internet, esportsartist.com.

"As pessoas gostavam muito do meu trabalho, tinha um toque diferente. Por estudar artes e design, tinha um olho diferente. (...) Antes de eu começar a brincar com tintas e desenhos à mão, com cores, não havia muita gente a fazer isso. Os meus amigos convenceram-me a usar esse nome, porque quando alguém precisasse e pesquisasse, vinham logo ao meu `site`", explica.

Agora, prossegue a carreira na HLTV, um portal criado em 2002, dedicado ao popular videojogo Counter-Strike e às competições de esports a ele associadas, que hoje em dia recebe cerca de quatro milhões de visitas únicas por mês.

Trabalha como gestora de comunidades, tendo como função "moderar um pouco a comunidade", em funções distintas das de um gestor de redes sociais.

"Tomar conta dos fóruns e páginas, para não se insultarem, podendo banir [utilizadores], e por outro lado trazer desafios e coisas interessantes à comunidade. No fundo, toma conta da casa, vê quem se porta bem ou mal, e pensa em coisas interessantes para envolver a comunidade", descreve.

Esta função acaba por ter relevância redobrada num tempo em que a toxicidade na Internet é um dos temas mais falados. Para Ana Silveira, não é exclusiva ao setor, porque "para qualquer lado que se olhe" este fenómeno acontece.

"Coloca-se esta nuvem no mundo do `gaming`, mas olha-se para o mundo normal e acontece o mesmo. É um problema do mundo geral, não é um problema de CS ou de League of Legends. Sim, há gente muito tóxica e gente muito boa. Isto aplica-se ao mundo normal", simplifica.

Analisando a evolução do setor dos esports, apelida-o de "um monstro" que é "muito particular" e cresce "de forma orgânica", sem `precisar` dos desportos ditos tradicionais, ou de se inscrever no seu seio, para isso.

"Ainda ninguém percebe muito bem no que vai dar, ainda para mais com o fator pandémico. (...) Os esports vão ter o seu impacto, mas tenho medo desta bolha. Está a injetar-se muito dinheiro, e muitas empresas não têm retorno. É uma coisa muito nova e mundialmente não está muito bem organizada", alerta.

A gestora de comunidade, que mantém projetos próprios na área do design, lembra que o `monstro` continua sem estar "muito bem regulamentado", e isso "em Portugal nem se fala, porque é uma salgalhada".

Numa indústria muito nova, "o mundo ainda está a perceber" no que pode resultar, mesmo que "tenha vindo para ficar".

"Foi um `bicho` que cresceu sozinho, e quando aparecem pessoas de fato e gravata, são olhados de esguelha. [A comunidade] vê-se como que tomada de assalto. (...) Às vezes, ainda são uma cambada de putos com poder e dinheiro a mais. Torna-se difícil, por vezes, ouvirem opiniões contrárias", comenta.

Esse "charme orgânico" dos esports, para Ana Silveira o principal atrativo "a consumir conteúdos e trabalha na indústria", não pode desaparecer, bem como "a ideia de que se pertence a uma tribo, a um sonho maior do que tu".

"Tiraria aquele conteúdo orgânico que se produz nos esports, que é mais próximo do consumidor do que o Instagram do Cristiano Ronaldo, muito distante. Aqui, há mais proximidade. Tanto pode ser bom como mau", refere.