Ana Ventura Miranda. Espetáculos online sim, mas pagos

O RHI Stage é a iniciativa de Ana Ventura Miranda (directora e fundadora da associação Arte Institute, sediada em Nova Iorque) para continuar a dar chão aos artistas.

De acordo com números divulgados pelo sindicato do sector em Portugal em Abril, os resultados de um questionários aos trabalhadores de espectáculos, audiovisual e músicos, 98% tiveram trabalho cancelado, 33% dos quais por mais de um mês. E 85% dos inquiridos são trabalhadores independentes. As perdas ascendem a 2 milhões de euros.



A associação já leva nove anos de trabalho. Desde o início, Ana Ventura Miranda pretende programar espectáculos sem o recurso a subsídios estatais, fazendo uma ligação entre o turismo, as empresas e os artistas.O ano passado começou a reflectir sobre uma forma de viabilizar um pagamento aos criadores, inclusive os eventos divulgados na internet:, para capacitar as pessoas para a importância dos artistas.Sem a possibilidade de se fazerem espectáculos ao vivo, a participação é direccionada para a internet.

Dizer não aos donativos



Donativo, não. Valor, sim. E interessa a Ana Ventura Miranda frisar este aspeto: "A maior dificuldade desta aplicação o ano passado foi que nome dar ao botão. Porque não podia ser(risos) era muito complicado! E acabámos por pôrcom um $".

Antena 1



Ana Ventura Miranda diz o que está errado com a palavra donativo: "É um péssimo nome, que a classe artística não deve de maneira nenhuma aceitar que seja regular e normal. Porque é o nosso trabalho! Como todas as profissões, eu devo ser paga pelo meu trabalho. Não me aconteceu um problema de uma inundação ou uma catástrofe natural, para me fazerem um donativo. É o meu trabalho! Se as pessoas não perceberam a importância das artes durante a quarentena, já não vão perceber. O que teria sido esta quarentena sem os livros, a música, os filmes as séries? É tão inconsciente que, às vezes, as pessoas não dão logo conta. É como abrirmos a torneira e termos água a correr. No dia em que abrirmos e não tivermos, aí vamos dar valor à água. Porque temos tudo como garantido".O público acede à plataforma (que também tem uma aplicação para telemóveis), escolhe o espetáculo que quer ver e, no final, paga o que quiser. Os vídeos começam a ser carregados no rhi-think.com esta semana.O Arte Institute é uma associação sem fins lucrativos sediada em Nova Iorque, com uma rede de associados em vários países e uma agenda de programação de iniciativas culturais maioritariamente portuguesas em países como os Estados Unidos, Canadá e países africanos de língua oficial portuguesa.

Eventos globais

Com a promoção de eventos globais nesta plataforma, o Arte Institute abre caminho para artistas portugueses chegarem a outros públicos; com a convicção de que, fora de Portugal, há mais públicos preparados para pagar o visionamento de um espectáculo online. Ana Ventura Miranda ressalva a qualidade democrática deste formato: "O artista vai ganhar consoante a publicidade que fizer do espectáculo"., refere Ana Ventura Miranda: "Nada no online vai substituir um espectáculo ao vivo. É uma alternativa. Nunca será a mesma coisa. Agora, que o futuro vai passar muito por isto, vai. Aliás, a prova são todos os sistemas de streaming que têm tirado muita gente das salas de cinema. Mas não é a mesma coisa!".Novas linguagens culturais e aproximações ao público diferentes estão a surgir. Em tempos de salas de espectáculo encerradas, agendas culturais suspensas, canceladas ou adiadas por todo o mundo, devido ao confinamento social. Em Portugal, os artistas já pediram "não nos cancelem", em carta aberta dirigida ao Ministério da Cultura e ao primeiro-ministro (com data de 7 de Abril) assinada por mais de 1600 pessoas.