André Carrilho vence Prémio Nacional de Ilustração com "A menina com os olhos ocupados"

O ilustrador André Carrilho venceu a 25.ª edição do Prémio Nacional de Ilustração, com o livro "A menina com os olhos ocupados", anunciou hoje a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).