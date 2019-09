André Letria vence Prémio Nacional de Ilustração com "A Guerra"

Lusa13 Set, 2019, 17:20 | Cultura

Reunido hoje, o júri destacou "a grande maturidade plástica e estética do trabalho de André Letria, a qualidade do objeto, a cadência e ritmo das páginas, assim como uma segura e sensível paleta cromática".

André Letria fez este livro com o escritor José Jorge Letria, tendo o júri sublinhado a "perfeita articulação" entre texto e ilustração, "equilibrando o referencial e o simbólico".

Esta é a segunda vez que André Letria vence o Prémio Nacional de Ilustração, 20 anos depois de ter sido reconhecido com "Versos de fazer ó-ó", também com texto de José Jorge Letria. Noutras edições obteve várias menções especiais por outros álbuns ilustrados.

"A Guerra", editado em 2018 com selo da Pato Lógico, tem obtido reconhecimento internacional, nomeadamente nos Estados Unidos, Alemanha e Coreia do Sul.

Com um título autoexplicativo, este é um livro sobre a guerra, com uma narrativa textual que se estende por duas dezenas de frases às quais André Letria deu vida com uma sequência visual paralela e complementar.

"A guerra não ouve, não vê e não sente. A guerra sabe sempre onde a temem e a esperam. (...) A guerra é o estrondo e o caos", lê-se no livro.

O júri deste ano do Prémio Nacional de Ilustração decidiu ainda atribuir menções especiais a Susa Monteiro, pelo livro "Sonho", e a Mariana Rio, pelas ilustrações de "A casa da doutora Farnsworth", com texto de Joana Couceiro.

Nesta 23.ª edição, foram avaliadas 81 obras ilustradas, publicadas em 2018 por editoras portuguesas e estrangeiras, por outras entidades ou em edição de autor, tendo o júri destacado a diversidade, o rigor e "a elevada qualidade de muitos livros a concurso".

O júri integrou Andreia Brites, Luís Mendonça e Maria Carlos Loureiro.

André Letria receberá um prémio monetário de 10 mil euros. O premiado e as autoras reconhecidas com a menção especial receberão ainda 1.500 euros cada para custear uma deslocação à Feira Internacional do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, em Itália.

A cerimónia de entrega do prémio decorrerá a 13 de outubro no Fólio - Festival Literário Internacional de Óbidos.

André Letria, 46 anos, trabalha como ilustrador desde 1992, tendo já feito também cinema de animação e cenografia para teatro. A par do trabalho publicado, premiado, é ainda editor da Pato Lógico, que fundou em 2010.

A longa lista de livros já publicados inclui, entre outros, Lendas do mar", "Versos de fazer ó-ó", "Os animais fantásticos", "Domingo vamos à Luz" ou "Se eu fosse um livro" - todos feitos em parceria com o pai, José Jorge Letria, mas também "Mar", com Ricardo Henriques, e a coleção de livros-harmónio em nome próprio.

Chico Buarque, José Luís Peixoto, Eva Mejuto e José Saramago foram outros autores para quem André Letria ilustrou.