Anedota sobre MH370. Malásia no encalço de comediante pede ajuda à Interpol

Jocelyn Chia é uma comediante nascida em Boston com dupla nacionalidade - norte americana e de Singapura. Em abril passado, durante um espetáculo num clube de Manhattan, em Nova Iorque, Chia provocou indignação entre as autoridades da Malásia e de Singapura.







A comediante publicou um vídeo da performance de stand-up no bar Comedy Cellar, onde deixou anedotas sobre as tensões históricas entre a Malásia e a vizinha Singapura.







Parte do espetáculo incluiu como tema o voo MH370, da Malaysia Airlines, que desapareceu dos radares em 2014 com 239 pessoas a bordo. O que aconteceu com a aeronave continua a ser um mistério.





No repertório, a comediante refere as diferenças entre Singapura e Malásia desde que as duas se separaram em 1965. Observa que a melhor "vingança da rutura" é que Singapura se tornou um “país de primeiro mundo” enquanto a Malásia ainda é um país “em desenvolvimento”.





Na argumentação, Chia compara a separação das duas nações a uma rutura romântica, com a Malásia a tentar reconquistar Singapura. Entre as desculpas da Malásia por não visitado Singapura durante o namoro, a comediante, ao fazer a voz do país malaio, refere: não te visitei "porque os meus aviões não conseguem voar" .

Em busca do paradeiro da comediante

O chefe da polícia nacional da Malásia, Acryl Sani Abdullah Sani, anunciou na terça-feira a intenção de, informou a agência de notícias estatal Bernama.

De acordo com a Reuters, vários funcionários confirmaram que a Malásia investigará as referências de Chia, enquadrando-as sob as leis malaias relacionadas com a provocação, incitação e publicação de conteúdo online ofensivo.





Não ficou claro se ou como Chia poderá ser penalizada.

Indignação

tornou-se viral quase dois meses após a apresentação. Odo clube de Greenwich Village foie começaram a chover milhares de críticas.





O TikTok removeu mesmo o clip da plataforma e classificou o conteúdo como “comportamento odioso”, acrescentando que este violava as diretrizes da comunidade.





Na sexta-feira, a Organização Nacional dos Malaios Unidos – um dos maiores partidos políticos da Malásia – marchou para a embaixada dos EUA em Kuala Lumpur em protesto.





Vivian Balakrishnan, ministro dos Negócios Estrangeiros de Singapura, veio pedir desculpas aos vizinhos malaios, afirmando que a as piadas da comediante não espelhavam os sentimentos dos singapurianos. Acrescentou estar "horrorizado com as declarações".

Contra-resposta de Chia



A ex-advogada nascida nos Estados Unidos, em entrevista à CNN, no domingo passado, reiterou:"Eu mantenho a minha anedota, mas com algumas ressalvas - eu mantenho a totatidade, quando vista num palco dedicado à comédia".



Chia reconheceu que a leitura da anedota fora de um espaço de comédia é perigoso: “Pensando bem, vejo que ter esse conteúdo cortado num clip e visto fora do contexto de um clube de comédia era arriscado”.







Esclareceu que o texto foi baseado na rivalidade amigável e de longa data entre a Malásia e Singapura e que este espetáculo foi realizado “mais de 100 vezes”, durante ano e meio, sem problemas. Acrescentou que, quando o clip foi cortado para as redes sociais, faltava um contexto relevante.





Comediantes norte-americanos já vieram defender Chia, a par de grupos de Direitos Humanos que acusaram o Governo da Malásia de usar leis repressivas para suprimir a liberdade de expressão e as vozes críticas.



De acordo com a Amnistia Internacional, entre janeiro de 2020 e junho de 2022 houve 87 processos contra indivíduos, incluindo artistas, artistas e ativistas políticos.