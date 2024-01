Angola expõe cerca de 100 peças artesanais recuperadas do exterior

As peças, recuperadas no exterior, onde se encontavam "ilegalmente", estarão expostas até ao dia 17 de janeiro no Arquivo Nacional de Angola, em Luanda.

O ministro da Cultura e Turismo de Angola, Filipe Zau, que visitou a exposição, no âmbito das celebrações do Dia da Cultura Nacional, que hoje se assinala, destacou a importância dos artefactos recuperados.

"Representam pouco mais de 100 peças, que, com a ajuda das nossas missões diplomáticas, voltaram ao nosso país. Saíram de forma ilegal, saíram para locais onde não deveriam estar e hoje estamos a fazer todo um esforço de recuperar essas peças", disse Filipe Zau.

Segundo o goverante angolano, as referidas peças artesanais foram recuperadas, no ambito das recomendações da UNESCO, que aconselha as antigas potenciais coloniais a devolverem o acervo cultural das ex-colónias.

Filipe Zau fez saber também, sem especificar, que Angola possui ainda várias outras peças no exterior e que o país desenvolve uma diplomacia cultural para a sua recuperação, "porque devem fazer parte" do acervo museológico do país, "para estudos e pesquisas".