Anick Bilreiro nomeada vice-presidente do Instituto do Cinema e do Audiovisual

Anick Myriame de Meester de Ravestein de la Croix Bilreiro é técnica superior da Câmara Municipal de Lisboa (CML) e encontra-se entre os técnicos especialistas do gabinete do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, desde o início de funções do atual Governo, em 30 de março do ano passado, de acordo com o mapa de nomeações do XXIII Governo Constitucional.

Bilreiro, que foi chefe de gabinete do anterior secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, tem acompanhado "as áreas da internacionalização, do cinema e do audiovisual, em estreita articulação" com o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) e a Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, indica o comunicado hoje divulgado pelo Ministério da Cultura.

Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (1998), iniciou a atividade profissional na Casa Fernando Pessoa, equipamento da CML, onde foi coordenadora executiva.

Em 2008, foi nomeada adjunta do gabinete do ministro da Cultura José António Pinto Ribeiro, prosseguindo no mesmo ministério, no Governo seguinte, com a ministra da Cultura Gabriela Canavilhas, para quem "assegurou (...) as áreas de política externa", acrescenta o comunicado.

Entre 2011 e 2019 regressou à Direção Municipal de Cultura da CML, onde fez parte da "equipa responsável pela abertura da Fundação José Saramago em 2012" e assumiu "a emissão de pareceres técnicos sobre candidaturas a pedidos de apoio financeiro e não financeiro na área da Cultura", além de representar a CML em júris e na Comissão de Avaliação da Área Metropolitana de Lisboa, no concurso de Apoio Sustentado 2018-2021 atribuído pela Direção-Geral das Artes, ainda segundo o gabinete de Pedro Adão e Silva, Anick Bilreiro

Bilreiro sucede, na vice-presidência do ICA, à jurista Maria Mineiro, especializada em Direito de Autor, que cessou funções em abril do ano passado, "por motivos de ordem pessoal".

Maria Mineiro fazia parte do conselho diretivo do ICA desde 2017, coadjuvando o presidente do instituto, Luís Chaby Vaz, depois de ter feito parte do gabinete do secretário de Estado da Cultura Jorge Barreto Xavier (2012-2015).

Atualmente, Maria Mineiro é coordenadora-adjunta da unidade nacional de gestão do EEGrants Portugal, mecanismo financeiro com a participação da Islândia, do Liechtenstein e da Noruega, de apoio aos Estados-membros da União Europeia.

A nomeação de Anick Bilreiro tem efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023.