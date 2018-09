Animação portuguesa candidata a nomeação aos prémios César

Lusa19 Set, 2018, 17:13 | Cultura

De acordo com a Agência da Curta-Metragem, o filme concorre, juntamente com outras 11 produções, ao César de melhor curta de animação. As nomeações só serão conhecidas a 23 de janeiro.

"Entre sombras", que venceu em julho o Prémio do Público do festival Curtas Vila do Conde, utiliza a técnica de pixilação e `stop motion` com atores reais, com interpretação de Sara Costa e Gilberto Oliveira.

O filme foi já exibido em vários festivais, tendo recebido ainda o prémio do público no Animafest, em Zabreg (Croácia), e o prémio especial do júri do festival de cinema de animação de Hiroshima (Japão).

Ainda na lista de pré-selecionados para os prémios, na categoria de melhor curta-metragem, está a coprodução portuguesa "Como Fernando Pessoa salvou Portugal", do realizador norte-americano Eugène Green, com Carloto Cotta no papel do poeta português.

O filme teve estreia mundial no Curtas Vila do Conde, e foi exibido também no Festival de Locarno, na Suíça.

A 44.ª edição dos César está marcada para 22 de fevereiro.