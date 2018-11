Anna Carvalho estreia-se na realização e filme foi selecionado para festival na Índia

Lusa11 Nov, 2018, 11:23 | Cultura

Filmada no deserto californiano, entre Slab City e Bombay Beach, a produção de 15 minutos recupera a personagem "Ivy" que Anna Carvalho escreveu e interpretou para a peça "Death Cabaret", que esteve em cena no Teattro da Malaposta e na Comuna - Teatro de Pesquisa, há seis anos.

O filme, que conta com os atores Andres Antonio Pérez e Sue Shaheen, além da própria Anna Carvalho, foi estreado em Los Angeles, na competição do World Film Festival, no final de outubro, onde esteve nomeado para Melhor Curta.

A atriz portuguesa, a morar nos Estados Unidos, pretende agora desenvolver a história e torná-la numa série.

"Sinto que aquelas personagens têm mais para desenvolver", disse à Lusa, explicando que a narrativa aborda a preocupação "sobre quem somos e a forma como nos tratamos uns aos outros".

O próximo passo é escrever o episódio piloto dessa série e apresentá-lo a várias produtoras, depois de "Death is the Place on Earth" ter sido financiado com capitais próprios e por uma campanha de `crowdfunding`, através da plataforma Indiegogo.

"Desde que cheguei a LA muita gente aconselhou-me a criar a minha própria oportunidade", afirmou a atriz, que se mudou para Hollywood em 2015, e participou em vários projetos independentes, incluindo uma série focada no metropolitano da cidade do sul da Califórnia, "Metro".

Com uma carreira de 22 anos no teatro e cinema, Anna Carvalho trocou a Califórnia por Austin, Texas, em agosto, para executar outros projectos, incluindo uma missérie sobre vinhos e uma produção de ficção científica.

O festival LIFFT India Filmotsav - World Cine Fest tem 35 filmes em competição em várias categorias, e entregará os prémios no primeiro dia do evento, 06 de dezembro.