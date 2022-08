Ansião volta a recriar festas, jogos e repastos romanos

Será uma viagem ao tempos dos romanos, que arranca, pelas 14:30, com o colóquio "Cultura e Cidadania no Tempo dos Romanos", no Complexo Monumental de Santiago da Guarda, que contará com historiadores que irão falar sobre o tema.

"Destacamos as recriações históricas, que são uma forma de envolver as pessoas e de mostrar mais realisticamente aquilo que eram as vivências na altura do tempo dos romanos. Vamos também promover, já pela terceira vez, as romaníadas, que são jogos lúdicos entre as freguesias, que irão constituir as suas equipas e vão ver quem é que leva o prémio", adiantou à Lusa a vereadora com o pelouro da Cultura, Paula Cristina Bernardino.

A autarca acrescentou que estes jogos são idênticos aos praticados pelos romanos, mas "mais suaves" e sem a violência da época.

"Ficámos com a parte boa deles: com a cultura, com os mosaicos e com as construções que eles inventaram. E é esse ambiente que queremos recriar para valorizar o que está ali, porque tudo acontece no nosso monumento nacional, o único que está classificado: o Complexo Monumental, que tem diferentes histórias que ali se desenrolaram. Diferentes períodos [da época] estão ali marcados", reforçou a vereadora.

No dia 11 estão previstas recriações de batizado, casamento e funeral romanos, momentos de música e dança e o cortejo romano. A noite contará com tabernas, música no mercado e um espetáculo de fogo, que encerrará o dia.

Paula Cristina Bernadino disse esperar uma adesão "significativa" das pessoas, pois o evento também contará com o fator gastronómico. "Irá ao encontro daquilo que era gastronomia romana, respeitando as normas da época sem pratos nem talheres. Esta parte será dinamizada por coletividades do concelho", adiantou.

Oficinas romanas alusivas a filosofia, lucernas, mosaico e bulas marcarão a manhã do dia 12 que culmina com a abertura das tabernas, às 12:00.

A tarde de domingo estará reservada a teatro de marionetas, romaníadas, veneração aos deuses, estratégias de combate da legião e música no mercado.

"São todos estes momentos que também valorizam o património que temos, dos mosaicos romanos. Como temos essa grande sorte de ter este património visível, acho que é uma oportunidade de ser visitado e das pessoas conhecerem-no melhor ainda", rematou a vereadora.