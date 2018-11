"Anteu" de João Vladimiro selecionado para o Festival de Cinema de Roterdão

Lusa14 Nov, 2018, 16:56 | Cultura

"Anteu" surge numa lista com as primeiras 26 obras confirmadas no festival, divulgada no `site` oficial daquela iniciativa.

A curta-metragem de João Vladimiro, que teve estreia em julho na 26.ª edição do Curtas Vila do Conde -- Festival Internacional de Cinema, venceu este mês o prémio nacional do Festival Vista Curta 2018, promovido pelo Cine Clube de Viseu, que aborda a questão da interioridade.

"Anteu" foi rodado na aldeia de Covas do Monte, perto de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, com a participação dos habitantes e conta ainda com a colaboração de Frederico Lobo e Luís Palito na escrita do argumento e de Gonçalo M. Tavares na narração.

O filme integrou em setembro a programação do 56º. Festival de Cinema de Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Além de "Anteu", João Vladimiro realizou também, entre outros, "Lacrau" (2013), com o qual venceu o prémio de melhor longa-metragem do IndieLisboa 2013 e o prémio "Árvore da Vida" para o filme português que revele "valores humanos e espirituais".

João Vladimiro, que integra companhia Circolando e tem formação em design gráfico e cinema, já tinha sido premiado no IndieLisboa, em 2006, com a curta-metragem "Pé na terra", e dois anos depois estreou "Jardim" no DocLisboa.