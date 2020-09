Antígona publica correspondência de Paul Celan com Ingeborg Bachman nos cem anos do poeta

No dia 23 de novembro celebra-se o centenário do nascimento de Paul Celan (1920-1970), pretexto para a editora Antígona publicar "Tempo do Coração", a correspondência secreta, e inédita até 2008, trocada com Ingeborg Bachmann (1926-1973), e juntar-se às iniciativas apoiadas e coorganizadas pelo Goethe-Institut Lisboa e pela Embaixada da Áustria em Portugal, para celebrar a efeméride, anunciou a editora.

Galardoados com o Prémio Georg Büchner, o mais importante no universo de língua alemã, estes "dois gigantes da literatura do século XX, vivenciaram o Holocausto em lados opostos da barricada -- ela, filha de um partidário do nacional-socialismo, ele, sobrevivente da Shoah, apátrida e eternamente dilacerado pelo drama de criar uma obra maior na língua dos algozes dos seus pais".

Em 1948, encontraram-se em Viena e apaixonaram-se, passando cerca de dois meses juntos. Continuaram depois um relacionamento amoroso à distância - que irá influenciar a produção poética de ambos -, desenvolvendo um íntimo e longo diálogo epistolar, reunido em "Tempo do Coração".

Esta troca de correspondência é um "retrato comovente de seres que se debatem com a escrita, os silêncios e a procura de uma voz própria depois de Auschwitz", descreve a editora.

As suas cartas testemunham a ascensão de dois mestres da literatura, a sua vulnerabilidade perante a exposição pública e a constante busca pela admiração e pelo amor um do outro.

No âmbito das celebrações do centenário do nascimento do poeta surrealista, imortalizado por poemas como "Fuga da Morte" (1948) e "Corona" (1948), as tradutoras de "Tempo do Coração", Claudia J. Fischer e Vera San Payo de Lemos, farão uma apresentação do livro e conversarão com o público virtual na página de Facebook da Antígona, na quarta-feira, dia 9 de setembro, pelas 21:00.

Até dia 15 de setembro, em colaboração com a produtora SixPackFilm, é exibido gratuitamente no `site` da Antígona o filme "Os Sonhados" ("Die Geträumten"), de Ruth Beckermann, inspirado na obra "O Tempo do Coração".

Ruth Beckermann esboça os altos e baixos da história de Bachmann e Celan neste seu filme de 2016, a partir da correspondência dos dois "artífices da palavra".

"O método que emprega é tão invulgar quanto eficaz: num estúdio de som, a artista musical Anja Plaschg e o actor Laurence Rupp leem as cartas, debatem e exploram os textos (tal como outrora Bachmann e Celan se debateram para encontrar as palavras certas), mergulham no contraditório universo sentimental do par amoroso, abandonam os papéis, discutem, fumam, divertem-se", segundo a sinopse do Goethe-Institut.

O filme é descrito como uma obra "poética a respeito de amor e ódio, a meio caminho entre o documentário e a encenação".

Os dois escritores tiveram finais de vida dramáticos: Paul Celan começou a apresentar tendências autodestrutivas, delírio persecutório e episódios de amnésia, acabando por se suicidar por afogamento, no rio Sena, em abril de 1970, aos 49 anos; Ingeborg Bachmann, imortalizada por obras como "O Tempo Aprazado" (1953) e "Malina" (1971), morreu aos 47 anos, num hospital em Roma, com queimaduras pelo corpo, três semanas depois de um incêndio no seu quarto de hotel, cuja causa nunca foi conhecida, embora as suspeitas apontem para um cigarro aceso, com a escritora adormecida devido à mistura de álcool com barbitúricos.

A correspondência entre os dois escritores, em "Tempo do Coração", é seguida da correspondência entre Celan e o dramaturgo suíço Max Frisch, e das cartas trocadas entre Ingeborg Bachmann e a artista gráfica francesa Gisèle Celan-Lestrange, que viria a casar-se com Celan, na década de 1950.

Fotografias de ambos os autores e dos seus próximos, assim como reproduções de manuscritos e da correspondência original fazem igualmente parte desta edição, que também engloba anotações das tradutoras e organizadoras, cronologias e referência às fontes e às obras de Celan e de Bachmann, nos espólios de ambos, num total de 460 páginas.