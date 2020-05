António Costa. "A língua portuguesa é a nossa maior riqueza"

“Cada língua é um mundo, construído por todos os que diariamente a usam. E a Língua Portuguesa é o nosso mundo, aberto e plural”, começou por afirmar António Costa no seu discurso.O primeiro-ministro destacou que. São mais de 280 milhões de pessoas que partilham este mesmo idioma, “em vários continentes e com diferentes entoações”., a 5.ª com maior número de utilizadores na internet e a língua oficial ou de trabalho em 32 organizações internacionais”, acrescentou Costa, destacando que a língua portuguesa “é também uma língua para o futuro”. O primeiro-ministro prevê que este seja um idioma que continuará a crescer,

“A Língua Portuguesa aproxima a Europa da América, assim como a África da Ásia, servindo de ponte entre diferentes continentes e como espaço privilegiado de diálogo intercultural”, declarou o primeiro-ministro português.

O português é língua oficial dos nove países-membros da CPLP (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste) e Macau, bem como língua de trabalho ou oficial de um conjunto de organizações internacionais como a União Europeia, União Africana ou o Mercosul. Cada um destes países “contribui para esse património comum com literaturas e culturas muito ricas e muito diversas”, assevera António Costa., concluiu António Costa.Este é o primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa e será assinalado com uma cerimónia e um concertoonde irão participar múltiplas personalidades lusófonas da política, letras, música ou desporto.A iniciativa resulta de uma parceria entre o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, CPLP, representação portuguesa na UNESCO, ONUNews e RTP, e será transmitida às 12h00 de Portugal no canal Youtube do Camões.