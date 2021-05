António Costa destaca importância do acordo de mobilidade da CPLP para promover português

Em 2021, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) assinala os 25 anos da sua fundação e hoje, nas celebrações oficiais do Dia Mundial da Língua Portuguesa, em Lisboa, António Costa disse esperar em breve a "aprovação do tão ambicionado tratado da mobilidade entre os cidadãos" da organização.

A CPLP é hoje "uma comunidade que se une pela língua", não é uma "comunidade que pode estar separada pelas fronteiras que existem", afirmou.

Em julho, a CPLP organiza uma cimeira de chefes de Estado e de Governo em Luanda, ocasião em que deverá ser assinado o acordo.

A língua portuguesa "é de todos e de cada um de nós", transformando-se em cada uma das geografias onde existe um país que fala o português, considerou Costa.

O governante português salientou a "relevância global do português, que oferece um contributo essencial para a afirmação dos países de língua portuguesa no contexto regional em que se inserem".

Essa é, considerou, "uma das maiores vantagens competitivas do português: tirar partido das diferentes dinâmicas demográficas, sociais e geopolíticas onde está presente".

"Hoje já somos 260 milhões de falantes que representam quase 5 por cento do PIB global", recordou o primeiro-ministro português.

Homenageando o escritor angolano Pepetela, a quem hoje foi entregue o prémio dstangola/Camões pelo romance "Sua Excelência, de Corpo Presente", António Costa estendeu o elogio a "todos os escritores" que "dão um contributo decisivo para o enriquecimento e renovação da língua portuguesa".

"Só não se renovam as línguas mortas" e "o português é uma língua viva que se diversifica", afirmou, reafirmando o empenho em elevar o idioma a "língua oficial da ONU", um "desígnio comum dos Estados que compõem a CPLP".

O português é uma língua que "garante a continuidade do conhecimento da cultura e da literatura entre gerações", afirmou António Costa, acrescentando: "A língua une e nunca separa".

O Dia Mundial da Língua Portuguesa, instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 2019, assinala-se hoje e as celebrações decorrem em 44 países, com mais de 150 atividades, em formato misto, presencial e virtual, devido à pandemia de covid-19.

O português é falado por mais de 260 milhões de pessoas nos cinco continentes, estimando-se que, em 2050, esse número cresça para quase 400 milhões e, em 2100, para mais de 500 milhões, segundo estimativas das Nações Unidas.

Globalmente, 3,7% da população mundial fala português, que é língua oficial dos nove países membros da Comunidade dos Países (CPLP) e em Macau.

Em conjunto, as economias lusófonas valem cerca de 1,54 biliões de euros, o que faria deste grupo a décima maior economia do mundo, se se tratasse de um país, de acordo com dados de maio de 2021 do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Os países de língua portuguesa representam 3,6% da riqueza mundial.

O português é também língua oficial ou de trabalho de cerca de 20 organizações internacionais.