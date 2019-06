António Preto recorda "despique criativo" entre Agustina e Manoel de Oliveira

Lusa03 Jun, 2019, 20:18 | Cultura

"É uma perda irreparável para a literatura portuguesa do século XX. A Agustina era uma das suas vozes mais originais, o seu desaparecimento representa isso", considerou o ensaísta.

Sobre uma relação que abrangeu "cerca de oito filmes", iniciada em 1981, com "Francisca", Preto lembra uma relação por vezes "bastante atribulada, pelas personalidades muito fortes" de ambos, Oliveira e Bessa-Luís, que se pareceu "a um despique criativo", tendo originado uma junção que deu azo a trabalhos "desafiantes e originais", na literatura e no cinema.

Obras como "Vale Abraão" ou "O Convento" nasceram de transposições de Oliveira de romances de Agustina, tendo os dois "`enfants terribles`", como os descreve António Preto, gerado trabalhos que "desafiaram os limites" das convenções das artes em que se inseriam.

Em "Porto da Minha Infância", de 2001, a própria Agustina "lê um texto da sua autoria sobre a condição da mulher, mais especificamente da gueixa", num apontamento sobre uma temática - exatamente "a condição da mulher" - que também teve espaço na sua obra.

"Assumiu sempre uma postura desafiadora e contra-corrente. (...) Foi senhora de uma grande liberdade, também na maneira como se pensava a si própria no meio das letras, até há não muito tempo predominantemente masculino, como pensou nos seus romances o lugar da mulher, muitas vezes à revelia das perspetivas feministas mais ou menos consensuais" daquele tempo, reforça o docente universitário.

Esta "figura inspiradora", que assumiu "sempre uma postura iconoclasta e desafiadora de todas as convenções e modelos", acabou por criar "obras absolutamente magníficas", à semelhança de Oliveira, disse António Preto à Lusa.

Entre os frutos de uma colaboração em que o cineasta chegou a `encomendar` romances à autora de "A Sibila" (1954), mas sem lhe pedir que preparasse argumentos, estão "O Princípio da Incerteza" (2002) e "Espelho Mágico" (2005), que escreveu sabendo que iam ser representados por dois netos, Leonor Baldaque, de Bessa-Luís, e Ricardo Trêpa, de Oliveira.

Por outro lado, o filme póstumo "Visita ou Memórias e Confissões", rodado em 1982 mas exibido publicamente apenas após a morte do cineasta, é baseado "em parte num texto de Agustina, `A Casa`, que será brevemente publicado pela Relógio D`Água".

O olhar "muito irónico" de ambos para a atualidade política e social do país, uma visão nortenha, "do Porto e do Douro", bem como a vontade de desafiar expectativas e normas vigentes, são outros marcos de ambos os criadores, aponta António Preto à Lusa.

Nascida em 1922 em Vila Meã, Amarante, a escritora Agustina Bessa-Luís morreu hoje, aos 96 anos, no Porto, disse à Lusa fonte da família.

Destacou-se em 1954, com a publicação do romance "A Sibila", que lhe valeu os prémios Delfim Guimarães e Eça de Queiroz, sendo galardoada em 2004 com os Prémiso Camões e Vergílio Ferreira.

Recebeu igualmente o Grande Prémio de Romance e Novela, da Associação Portuguesa de Escritores, em 1983, pela obra "Os Meninos de Ouro", e em 2001, por "O Princípio da Incerteza I - Joia de Família".

Foi distinguida pela totalidade da sua obra com o Prémio Adelaide Ristori, do Centro Cultural Italiano de Roma, em 1975, e com o Prémio Eduardo Lourenço, em 2015.

Foi condecorada como Grande Oficial da Ordem de Sant`Iago da Espada, de Portugal, em 1981, elevada a Grã-Cruz em 2006, e com o grau de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras, de França, em 1989, tendo recebido a Medalha de Honra da Cidade do Porto, em 1988.

Questionada sobre o que escrevia, a autora disse, num encontro na Póvoa de Varzim: "É uma confissão espontânea que coloco no papel".

A cerimónia fúnebre da escritora Agustina Bessa-Luís decorrerá na terça-feira, na Sé Catedral do Porto, seguindo depois para o cemitério do Peso da Régua, Vila Real, onde será sepultada "na intimidade da família", revelou hoje o Círculo Literário Agustina Bessa-Luís.

O Governo decretou um dia de luto nacional, na terça-feira, pela morte da escritora.