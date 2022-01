Anuário Lusa 2021 vai chegar às livrarias em fevereiro

"É um contributo, mais um, da Lusa para promover o jornalismo em Portugal, dar mais um olhar e uma leitura sobre os acontecimentos que já foram notícia num livro que faz a história de um ano", afirmou Joaquim Carreira, presidente do Conselho de Administração da agência Lusa.

São mais de 160 páginas, com 216 fotos, que "recordam os principais eventos em Portugal em 2021", numa edição ainda "marcada pela pandemia, com destaque para o êxito da campanha de vacinação, que obrigou o país a um `pára-arranca`, pela crise que levou às eleições de janeiro de 2022, e pelos muitos `casos` do ano", acrescentou.

O livro tem "por base as incríveis fotos dos fotojornalistas da Lusa que, acompanhadas por textos de grande qualidade de jornalistas da Lusa, ajudam a entender o que se foi passando" ao longo do ano, sublinhou Joaquim Carreira.

Esta será a primeira vez que o Anuário da Lusa vai ser comercializado, tanto `on-line` como nas livrarias, numa versão bilingue, português e inglês, editado pela Alêtheia Editores.

"Esta parceria irá potenciar ainda mais a notoriedade da Lusa promovendo o documento nas redes sociais, no `site` da Lusa e da editora, bem como no lançamento do livro, em Lisboa e no Porto", reforçou o presidente da Lusa.

Além de um novo grafismo, o Anuário tem ligações a conteúdos digitais, como uma cronologia com os principais momentos do ano, e ao vídeo do ano que a Lusa faz anualmente.

O Anuário Lusa 2021 chega às livrarias em 10 de fevereiro e antes está em pré-venda no `site` da editora -- https://www.aletheia.pt/pages/anuario-lusa-2021 - a partir de 21 de janeiro.