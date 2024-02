Anuário Lusa 2023 lançado em fevereiro

Um livro, afirmou Joaquim Carreira, presidente do Conselho de Administração da agência Lusa, que "reflete o melhor do que a agência faz, dia e noite incessantemente ao longo do ano, de jornalismo de interesse público, factual, isento, rigoroso, plural e digno de confiança com temática diversificada em vários formatos e em várias plataformas".

O Anuário da Lusa, que já vai na sua 11.ª edição, "é uma pequena amostra de todo o trabalho anual desde a recolha de informação, a sua verificação, a produção, a sua distribuição e comercialização, sendo suportado por excelentes fotos, magníficos textos, grafismo moderno, com conteúdos de multimédia em português e inglês, uma impressão cuidada e a colaboração de toda uma equipa de jornalistas, fotojornalistas e de equipas de suporte nomeadamente da área de marketing", acrescentou.

A obra, que Joaquim Carreira destaca como uma "forma de dar a conhecer a todos o valor inestimável da Lusa, através de um jornalismo de qualidade" e do que "de melhor é feito em Portugal ao nível de um serviço público de excelência", vai ser lançada a 08 de fevereiro, no El Corte Inglés, em Lisboa, com apresentação de Teresa Violante, e a 15 de fevereiro, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto, pelo cardeal Américo Aguiar.

Este ano é de destacar a exposição alargada de cerca de 35 fotos que vai estar patente durante duas semanas na câmara municipal do Porto. Esta exposição inclui não só uma retrospetiva das fotos das capas das 10 edições anteriores, algumas fotos de anos anteriores bem como 15 relativas ao ano 2023. Para além desta exposição, e à semelhança do ano passado, uma seleção de 14 fotos vai estar patente no El Corte Inglês, até 08 de março, e uma outra vai integrar uma exposição itinerante realizada pela FNAC em algumas das lojas da sua rede.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Anuário da Lusa vai ser comercializado, tanto `on-line` como nas livrarias, numa versão bilingue, português e inglês, pela Alêtheia Editores.

Esta é, segundo Joaquim Carreira, uma relação que potencia a notoriedade da Lusa, promovendo o Anuário nas redes sociais, no `site` da Lusa e da editora, onde pode ser comprado.

Ao longo de mais de 160 páginas, 228 fotos e uma dúzia de textos dos profissionais da agência contam a história de 2023: do assalto ao Congresso do Brasil à Jornada Mundial da Juventude, da guerra entre Israel e o Hamas à demissão de António Costa, passando pelos protestos de professores e médicos, pela crise na habitação ou as catástrofes naturais em Portugal e pelos sismos em Marrocos e na Turquia. Também lá se encontram os êxitos desportivos, várias atividades culturais, as frases que se destacaram e uma cronologia dos principais acontecimentos do ano.

Além de um grafismo renovado, o Anuário tem ligações a conteúdos digitais, como uma cronologia bilingue e o vídeo do ano de 2023 da Lusa que podem ser lidos e vistos através de QR Codes.

O Anuário Lusa 2023 chega às livrarias em 08 de fevereiro encontrando-se já em pré-venda no `site` da editora - https://www.aletheia.pt/products/anuario-lusa-2022 .bem