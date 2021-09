Apaixonados pela aviação aquecem motores para o centenário da 1.ª travessia do Atlântico Sul

A primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul (TAAS) começou às 06:45 de 30 de março de 1922, a partir da rampa do Centro de Aviação Naval, na Doca do Bom Sucesso, em Lisboa.

Os dois aventureiros, que já tinham trabalhado juntos em África, destacando-se no seu trabalho que perdura até hoje, utilizaram três aviões e pararam em Las Palmas (Canárias) e São Vicente (Cabo Verde), antes de atingirem o Brasil no chamado "grande salto" que durou 11 horas e 21 minutos.

Ao todo, Sacadura Cabral (piloto) e Gago Coutinho (navegador) percorreram 4.527 milhas náuticas (8.484 quilómetros), em 62 horas e 26 minutos.

"Além da navegação astronómica de precisão, muito mais importante do que isso é a questão do sonho. Foi um sonho de Sacadura Cabral, que só foi possível com o apoio técnico e inquestionável de Gago Coutinho", disse em entrevista à agencia Lusa o presidente da associação Lusitânia100, João Moura Ferreira.

O líder deste grupo, com o nome do primeiro hidroavião ("Lusitânia") que descolou frente à Torre de Belém, e a referência ao centenário que se assinala em 2022, considera que a grandiosidade do feito não é devidamente reconhecida em Portugal, o que impede a sua divulgação a nível internacional.

A associação quer contribuir para preencher esse vazio e desde que foi criada, há nove anos, que trabalha na elaboração de um ambicioso programa que tem como objetivo invocar esta primeira travessia como um feito de desenvolvimento tecnológico e de união entre os povos.

Frente ao Santa Cruz, o último hidroavião utilizado nesta viagem e que está visitável no Museu da Marinha, em Lisboa, João Moura Ferreira não esconde o entusiasmo ao falar destes dois pioneiros que atingiram o seu sonho graças à confiança que depositaram um no outro.

"A cumplicidade pessoal entre eles, a absoluta confiança, o trabalho de equipa que eles tiveram, a confiança que tinham nas decisões tomadas são um exemplo para toda a gente, em qualquer época e em qualquer lugar do mundo", contou.

A estes predicados, juntou-se a sabedoria, principalmente a adquirida durante décadas a desenhar as fronteiras em África e o conhecimento dos instrumentos, como o sextante de horizonte artificial criado por Gago Coutinho.

Para o sucesso do feito contribuiu também o treino que a dureza das condições a que o seu trabalho em África os obrigara, nomeadamente de acomodamento na selva.

Nos aviões que usaram, dispunham de duas cabinas abertas em que estavam literalmente encaixados parcialmente, sem capacidade de mobilidade.

O feito aconteceu no ano em que se comemorava o centenário da independência do Brasil e durante décadas fez parte da matéria escolar, o que atualmente praticamente não acontece, uma situação que a associação pretende alterar.

"Todos nós [gerações com mais idade] ouvimos falar do feito. Depois disso, saiu dos programas da História em Portugal", lamentou.

E prosseguiu: "Hoje em dia dá-se muito pouca visibilidade a esses feitos, dá-se muito pouca visibilidade aos trabalhos que foram feitos em África e que ficaram como herança científica e nacional. Gostaria que se desse um pouco mais de atenção, mas naturalmente os programas não dependem de nós.

Ainda assim, a associação disponibiliza na sua página da internet "um repositório de dados culturais e científicos para quem quiser ver e aprofundar melhor, o qual tem claramente como destinatários os jovens e os professores das escolas".

Segundo João Moura Ferreira, engenheiro eletrotécnico de formação, são várias as disciplinas em que esta viagem poderá ser abordada, particularmente geografia e matemática, "muita matemática".

Eles só ficaram vivos porque "acreditaram na matemática e confiaram na matemática. Se não fosse isso, tinham-se perdido e tinham desaparecido sem deixar qualquer rastro", indicou.

E lembrou o "extraordinário" que a viagem foi numa altura em que "ninguém se atrevia a atravessar o Atlântico e ir aterrar numa pequena ilha", pois todas as travessias tinham sido feitas tinham sido contra um continente ou uma ilha do tamanho da Irlanda".

Para João Moura Ferreira, uma das razões para o feito não ser mais conhecido a nível internacional -- embora seja considerado um acontecimento científico e humano tremendos -- é a pouca divulgação do único relatório da travessia, que foi editado em inglês há 49 anos.

O documento "Relatórios da primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul" foi inscrito pela UNESCO no Registo da Memória do Mundo, a 27 de julho de 2011, e desde então é considerado Património da Humanidade.

Cópias do relatório estão à venda na loja do Museu da Marinha, em Lisboa, mas a associação vai fazer uma reedição em português e inglês, ainda este ano.

No âmbito das celebrações deste centenário, a Lustitânia100 está a organizar um repositório de dados culturais e científicos sobre a travessia.

Sempre com o objetivo de preservar a memória, a associação gostaria de contribuir para o fortalecimento dos "laços internacionais, nomeadamente nos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e em toda a comunidade portuguesa" através da divulgação desta travessia que será assinalada em Portugal, Cabo Verde e Brasil.