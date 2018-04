Apelo pela Cultura. "Queremos uma política estrutural" apela o Porto

Defendem que a dotação para o setor chegue a pelo menos um por cento do OE.



A atriz Sara Barros Leitão, da organização do protesto nacional "Apelo pela Cultura", explica que a situação se agravou desde os protestos de novembro 2017, o que levou à união de todas as organizações do setor.



"Estamos mesmo todos juntos e se isto não muda mesmo, e não vai lá com remendos, para a próxima vamos estar, todo o setor cultural, com museus, arquivistas, bibliotecas, todos, tenho a certeza", vaticina.



"Queremos uma política cultural que não vai lá com remendos, tem de ser uma política estrutural, não é só o dinheiro, queremos ser ouvidos e temos muitas propostas", refere ainda Sara Barros Leitão.