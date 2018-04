Apelo pela Cultura. Setor das artes de espetáculo precisa de "25 milhões"

Exigem um por cento do Orçamento do Estado para a Cultura.



José Russo, do Centro Dramática de Évora, sublinha que, apesar do reforço anunciado de verbas, "nós sabemos muito pouco do que vai acontecer" já que ninguém sabe muito bem ao que é corresponde "estar na lista".



"Pensamos que aquilo que está anunciado pelo Governo é manifestamente insuficiente para resolver este problema e o Governo sabe disso. O dinheiro que está a disponibilizar para a Cultura é manifestamente pouco", refere.



"Reclamamos mais dinheiro para a Cultura", acrescenta, aventando a quantia de 25 milhões de euros para a área da arte do espetáculo, ao mesmo tempo que lembra que as regiões centro, do Alentejo e do Algarve são quem menos apoios recebe.



"É preciso uma resposta", afirma. "O problema não é difícil de resolver, é uma questão de vontade política", acrescenta, apelando o Governo a fazer mais do que inquietar-se.



"É preciso ir mais além e disponibilizar a verba que hoje o país já pode disponibilizar".