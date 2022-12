Apoio às artes leva trabalhadores da Cultura ao Parlamento

Em causa estão os resultados dos concursos de apoio sustentado às artes, nas modalidades bienal (2023/2024) e quadrienal (2023/2026), divulgados pela Direção-Geral das Artes (DGArtes), em novembro, e a assimetria dos apoios concedidos, na sequência do reforço financeiro que privilegiou apenas a modalidade a quatro anos. Conhecidos os números, ficou patente que cerca de metade das estruturas elegíveis para apoio, na modalidade bienal, perdeu-o por falta de recursos financeiros; a quase totalidade das candidaturas elegíveis, na quadrienal, obteve apoio.Quando abriram as candidaturas, em maio, os concursos do Programa de Apoio Sustentado tinham disponível um montante global de 81,3 milhões de euros. Em setembro, o ministro da Cultura anunciou o aumento desse valor para 148 milhões. Esse reforço, porém, abrangeu apenas a modalidade quadrienal, porque, segundo o ministro, se verificava “um grande movimento de candidaturas de bienais para quadrienais”.À audição da Plateia - Associação de Profissionais da Artes Cénicas e do Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE), na comissão parlamentar de Cultura, suceder-se-á a audição do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.