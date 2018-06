Apoio garantido a 21 projetos de internacionalização em 25 candidatos

Lusa28 Jun, 2018, 19:54 | Cultura

A abertura do concurso da DGArtes para apoio a projetos artísticos no domínio da internacionalização, com um montante de 220 mil euros, foi publicada em Diário da República, no passado dia 12 de março.

Este concurso visa apoiar a itinerância de obras ou projetos pelo espaço internacional, nas áreas das artes performativas, designadamente circo contemporâneo e artes de rua, dança, música e teatro.

Artes visuais, como arquitetura, design, fotografia, artes plásticas e novos media, assim como cruzamentos disciplinares, estão também abrangidos por estes apoios.

Dos 21 projetos aprovados, quatro são de dança, três de música, seis de teatro, um de artes plásticas, um de design, um de fotografia e cinco de cruzamentos disciplinares, envolvendo atividades como exposições, instalações, edições, concertos, espetáculos e residências artísticas, bem como conferências, oficinas de trabalho e ensaios abertos, enquanto iniciativas complementares, segundo os dados da DGArtes.

Os projetos apoiados vão decorrer em 24 países e 59 cidades da Europa, África, América, Ásia e Austrália.

Alguns dos projetos circularão entre diversos países e outros serão apenas apresentados em várias cidades do mesmo país, sendo quer todos serão executados entre 01 de julho deste ano e 30 de junho de 2019.

O contexto da internacionalização pode abranger subdomínios de atividade, como o desenvolvimento e circulação internacional de obras e projetos, ações de intercâmbio e acolhimento de promotores em contexto específico, a integração em redes internacionais e a tradução e edição de obras em língua estrangeira.