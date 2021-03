Aprovada estratégia e meios para Temporada Cruzada Portugal - França em 2022

A Temporada Cruzada Portugal-França 2022 contará com uma extensa programação multidisciplinar, entre fevereiro e outubro de 2022, e com um orçamento previsto de um milhão de euros, disse à agência Lusa fonte oficial do Ministério da Cultura.

Foi também nomeada Manuela Júdice, secretária-geral da Casa da América Latina, como comissária da parte portuguesa.

Na verdade, a Temporada Cruzada Portugal-França foi anunciada em 2019, como sendo "um motor de aproximação entre os dois países", e deveria decorrer entre 2021 e 2022, mas acabou por ser recalendarizada por atrasos nos trabalhos preparatórios, por causa da pandemia da covid-19.

Na altura, foi anunciado que a Temporada Cruzada seria presidida pelo programador cultural lusodescendente Emmanuel Demarcy-Mota, coadjuvado por dois comissários: o curador e historiador de arte João Pinharanda, do lado de Portugal, e a produtora Victoire Bidegain Di Rosa, pela parte francesa.

No entanto, no lugar de João Pinharanda ficará agora Manuela Júdice, que em 2018 comissariou a participação de Portugal como país convidado na Feira do Livro de Guadalajara (México), revelou hoje o Ministério da Cultura, sem adiantar mais razões sobre a decisão.

O objetivo da Temporada Cruzada é "aprofundar a ligação entre Portugal e França em diversos domínios, apostando numa forte difusão da imagem moderna e criativa de Portugal e, ao mesmo tempo, ampliando a presença de Portugal em França e vice-versa", lê-se na resolução hoje aprovada.

A intenção inicial da Temporada Cruzada era que consolidasse "a parceria estratégica" entre Portugal e França, tendo em conta as presidências portuguesa e francesa do Conselho da União Europeia em 2021 e 2022, respetivamente, ligando a portuguesa à francesa, que decorre no primeiro semestre do próximo ano.

Na área da Cultura, o Governo anunciou em 2019 que a programação da Temporada Cruzada terá como tema central a igualdade de género, com o objetivo "de conferir maior visibilidade e prestar o devido reconhecimento às mulheres na história das artes, nas suas diversas manifestações artísticas e culturais".

As entidades que farão a gestão administrativa e do projeto são o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais e o Instituto Camões, "contando com uma rede de pontos focais e o envolvimento de demais áreas governativas", explicou a tutela da Cultura.