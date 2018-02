Partilhar o artigo Arcade Fire atuam a 18 de agosto no festival Paredes de Coura Imprimir o artigo Arcade Fire atuam a 18 de agosto no festival Paredes de Coura Enviar por email o artigo Arcade Fire atuam a 18 de agosto no festival Paredes de Coura Aumentar a fonte do artigo Arcade Fire atuam a 18 de agosto no festival Paredes de Coura Diminuir a fonte do artigo Arcade Fire atuam a 18 de agosto no festival Paredes de Coura Ouvir o artigo Arcade Fire atuam a 18 de agosto no festival Paredes de Coura

Tópicos:

Coura, New Orleans Paris, Paredes Coura, Thomas Bangalter Daft Punk Steve Mackey Pulp Geoff Barrow, Vodafone Paredes Coura, Win Butler Will Butler Régine Chassagne Jeremy Gara Tim Kingsbury,