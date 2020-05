ARCOlisboa começa edição online com obras de arte e conversas

A edição deste ano da ARCOlisboa, que se devia realizar no corrente mês de maio, foi cancelada pelos organizadores, que marcaram já nova data para 13 a 16 de maio 2021, como anunciou a organização em abril último.

No entanto, a Feira Internacional de Madrid (Ifema), que organiza a iniciativa com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), decidiu promover um acontecimento online, no site arcolisboa.com, entre hoje e 16 de junho, numa parceria com a plataforma artsy.net.

De acordo com a organização, serão apresentadas e comercializadas obras das galerias selecionadas pelo comité organizador da feira, e pelos comissários das secções Opening e África em Foco.

O programa geral de galerias conta com a participação de referências no mercado português, como Cristina Guerra Contemporary Art, Filomena Soares, Pedro Cera, e Vera Cortês, além de galerias emergentes como a Balcony, Bruno Múrias, Madragoa ou Nuno Centeno.

Entre as participantes espanholas estarão Elba Benítez, Elvira González, Heinrich Ehrhardt, Helga de Alvear ou Juana de Aizpuru, e, entre outras estrangeiras, a Balice Hertling (Paris), GeorgKargl (Viena), Greengrassi (Londres), Marcelo Guarnieri (São Paulo) e Sokyo (Quioto).

A secção Opening, organizada pela primeira vez pela instituição independente KunsthalleLissabon, é composta por uma seleção de galerias estreantes na feira e, tal como na edição de 2019, a curadora Paula Nascimento será responsável pela seleção das galerias do programa África em Foco.

Através da plataforma artsy.net, associada ao `site` da feira, os colecionadores de arte contemporânea vão poder explorar a seleção de obras que cada galeria participante preparou para este projeto digital. Nesta secção, será dado destaque às escolhas de um grupo de curadores e colecionadores convidados para a Curators and Collectors Pick, entre os quais se encontram os curadores Luiza Teixeira de Freitas, Bruno Leitão e João Laia.

O Fórum da ARCOlisboa contará com uma média de três conversas semanais transmitidas em direto, que incluem a participação de artistas como Nadia Belerique e Diana Policarpo, em conversas dirigidas pelos comissários João Mourão e Luís Silva/Kunsthalle Lissabon, Paula Nascimento e Filipa Oliveira.

Os curadores João Ribas e Miguel Mesquita irão, por sua vez, analisar as instituições portuguesas e a realidade da arte contemporânea em Portugal, enquanto o curador brasileiro Tiago de Abreu Pinto apresentará uma nova perspetiva de diálogo com colecionadores portugueses, que conta com a participação, entre outros, dos colecionadores de arte Armando Cabral e António Cachola.

Este programa contará ainda com a colaboração da vereadora da Cultura da CML, Catarina Vaz Pinto, e de Tobi Maier, diretor das Galerias Municipais da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), e será completado com conversas sobre publicações de arte contemporânea, dirigidas pela ArtsLibris.