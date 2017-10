ARCOmadrid com o futuro em foco terá participação de 13 galerias portuguesas

Lusa26 Out, 2017, 15:15 | Cultura

Organizada pela Feira de Madrid (IFEMA), a ARCOmadrid terá 160 galerias no programa geral, no qual participam também as portuguesas, e, no programa especial dedicado ao futuro, serão 20, mais 14 no Diálogos, e o Opening terá 19.

Este ano, a ARCOmadrid, a mais importante feira de arte contemporânea da Península Ibérica, não terá um país convidado, como habitualmente, tendo a organização escolhido um tema: "O futuro não é o que se vai passar, mas o que se vai fazer".

A América Latina vai ter uma das maiores presenças, com um peso de 67% no total da participação, com 35 galerias de dez países, entre eles o Brasil, com 15 galerias.

Com estes convites, a organização tem por objetivo afirmar a feira como um ponto de encontro e troca entre a Europa e a América Latina.

As galerias portuguesas que participarão em 2018 na ARCOmadrid são a Galeria 3+1 (de Lisboa), Baginski (Lisboa), Cristina Guerra (Lisboa), Filomena Soares (Lisboa), Graça Brandão (Lisboa), Múrias Centeno (Lisboa), Caroline Pagès (Lisboa), Pedro Cera (Lisboa), Quadrado Azul (Porto), Vera Cortês (Lisboa), Francisco Fino (Lisboa), a Madragoa (Lisboa) e a Pedro Alfacinha (Lisboa).

Desde 2016 que a IFEMA realiza, na capital portuguesa, a ARCOlisboa - Feira Internacional de Arte Contemporânea de Lisboa, com a participação de galerias portuguesas e estrangeiras.