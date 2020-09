Arganil inaugura na segunda-feira Núcleo Museológico de Arqueologia

Segundo Luís Paulo Costa, o novo núcleo fica instalado na Casa da Cultura, com o objetivo de mostrar o vasto património arqueológico do concelho, através de uma abordagem "mais apelativa e dinâmica".

Até meados da década de 80 do século XX, funcionou o Museu de Arqueologia de Arganil, no edifício dos Paços de Concelho, com um "riquíssimo" espólio proveniente das prospeções realizadas no castro da Lomba do Canho, que se realizaram entre as décadas de 1950 e de 1990.

"Foram recolhidas peças únicas que estão no espólio", salientou o autarca de Arganil, explicando que está estudado "menos de 10%" de todo o castro, um antigo acampamento romano, que está classificado como Imóvel de Interesse Público desde maio de 1959.

De acordo com o presidente da Câmara, as escavações realizadas nas várias campanhas que foram sendo feitas ao longo dos anos permitiu a recolha de um conjunto de peças museológicas, algumas quase únicas na Península Ibérica.

"Pretendemos dar visibilidade ao castro da Lomba do Canho, que é uma pérola semi-polida", frisou Luís Paulo Costa, referindo que o município já tem preparada uma candidatura, em articulação com a Universidade de Coimbra, para obter condições para relançar as prospeções no castro romano.

Ainda na segunda-feira, dia em que Arganil assinala o seu feriado municipal, a Câmara inaugura o Núcleo Museológico de Etnografia, também na Casa da Cultura, que vai perpetuar artefactos, objetos e vestuário de antigas profissões que existiam naquele território.

Para o presidente da autarquia, trata-se de pegar no espólio já existente, no âmbito de uma recolha efetuada há muitos anos, e desenvolver a sua atratividade, através de "conceitos informativos e expositivos".