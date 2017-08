Arqueólogos descobrem "pequena Pompeia" no sul de França

RTP 02 Ago, 2017, 15:35 / atualizado em 02 Ago, 2017, 15:39 | Cultura

“Esta é provavelmente a investigação mais excecional de um local romano em 40 ou 50 anos”, disse Benjamin Clement, o arqueólogo que conduz os trabalhos nas margens do Rio Ródano.



O entusiasmo dos arqueólogos justifica-se. O local, ocupado pelos romanos durante três séculos, possui uma área de quase sete mil metros quadrados e guarda objetos em bom estado de conservação, que foram abandonados pelos romanos durante uma série de incêndios que atingiram o local.



“Os incêndios permitiram manter todos os elementos no lugar durante a fuga dos moradores, transformando esse espaço numa verdadeira pequena Pompeia”, afirmou Clement.



Entre as estruturas preservadas estão um piso de azulejos que representa uma procissão de ménades (seguidoras do deus do vinho, conhecido como Dionísio ou Baco), esculturas de criaturas com o corpo metade humano e metade de bode, além de uma estrutura imponente, chamada de Casa Bacchanaliana.







Foram ainda encontrados um mosaico requintado com o retrato de Tália, musa da comédia da mitologia grega, e uma fonte decorada com uma estátua de Hércules, construída numa área que Clement acredita ter sido uma escola de filosofia.



As escavações tiveram início em abril e deveriam acabar em setembro deste ano, mas o Governo francês prolongou o período até ao final de 2017 para que haja mais tempo para novas descobertas.