Arquitetos celebram Dia Mundial com colóquios sobre pandemia e habitação

As comemorações da data - dia 05 de outubro a nível mundial - organizadas pela Ordem dos Arquitetos (OA), em Portugal, contam com uma sessão sobre "Mobilidade e Sustentabilidade Urbana", em Coimbra, e a apresentação do Prémio Regional da arquitetura, na secção regional da Madeira, de acordo com a programação.

A 06 de outubro, está previsto um debate no Porto sobre "Desabitar a Cidade", a propósito do impacto da pandemia covid-19, e, a 12, em Aveiro, no antigo edifício Fernando Távora, após recuperação batizado "Atlas", haverá um debate sobre a sua história, projeto, conceção, processo de obra e custos deste novo projeto.

No dia 14 de outubro, a arquiteta Helena Roseta vai falar sobre habitação no colóquio "Pandemia, Habitação, Investigação", na sede da Ordem dos Arquitetos, em Lisboa, às 18:00, para apresentar o projeto "Bairros Saudáveis", em conversa com a arquiteta Paula Santos.

Dentro do mesmo colóquio, mas no tema da pandemia, a 20 de outubro, também na sede da OA, e à mesma hora, haverá uma conversa entre Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, e Gonçalo Byrne, presidente do conselho diretivo nacional da Ordem.

A 23 de outubro será a vez do tema investigação ser abordado por Patrícia Santos Pedrosa (da W@arch.pt, projeto científico sobre o papel das mulheres na arquitetura), Gonçalo Canto Moniz (URBINAT - Healthy Corridors as Drivers of Social Housing Neighbourhoods), e Ricardo Agarez (ERC - Conselho Europeu de Investigação), com moderação de Jorge Figueira, da OA.

No dia 24, está previsto, por organização da secção regional do norte, um debate presencial intitulado "Património desvanecente", no qual a OA quer abordar o estado de " fragilidade e risco" do património arquitetónico, em particular do património moderno, que considera ser "particularmente preocupante".

"De entre o património que vai desaparecendo aquele que nos é mais próximo no tempo aos nossos olhos desvanece", assinala, na programação colocada na sua página `online`.

O programa de celebrações de outubro termina com uma conversa, no dia 31, no Porto, entre os últimos editores do J-A - Jornal Arquitetos, Paula Melâneo, Inês Moreira, André Tavares, José Adrião, Ricardo Carvalho e Ana Vaz Milheiro, e, no Fundão, a apresentação da equipa dos órgãos sociais da secção regional centro da Ordem dos Arquitetos, e do plano de atividades para 2021

No presente mandato, a OA inaugura uma nova orgânica, com a criação de sete novas secções regionais, visando descentralizar os seus órgãos sociais.

A Ordem escolheu para mote das comemorações uma fotografia de "assobios de barro", de 1957, que faz parte do acervo do Inquérito à Arquitetura Regional Portuguesa.

A nível internacional, o tema escolhido pela União Internacional dos Arquitetos (UIA), é "Para um melhor futuro urbano", e o seu presidente, Thomas Vonier, publicou esta semana na página `online` da entidade uma mensagem defendendo que os países devem melhorar as políticas de urbanismo de forma a proporcionar espaços de serviços, abrigo e lazer para enfrentar a pandemia da covid-19.

Lançado pela UIA em 1985, o Dia Mundial da Arquitetura é celebrado na primeira segunda-feira de outubro, em todo o mundo, e nessa data, todas as secções da UIA propõem iniciativas e eventos que deem visibilidade à arquitetura junto do público em geral.

A UIA representa 3,2 milhões de arquitetos em todo o mundo.

