Arquitetos defendem museu para recuperar antigos estaleiros de Macau

Lusa 10 Abr, 2017, 12:15 / atualizado em 10 Abr, 2017, 12:16 | Cultura

"Pegando na função original e para a qual foram criados -- o fabrico de navios --, esta era uma oportunidade única de fazer um museu marítimo e mostrar o processo de construção ou as suas fases, tanto de barcos chineses como de portugueses", considera Francisco Vizeu Pinheiro, para quem "Macau podia ter o melhor museu marítimo da Ásia -- senão do mundo".

"Um museu desta categoria ia pôr Macau no mapa realmente a nível mundial", mostrando, por exemplo, a história marítima chinesa com e portuguesa, sobretudo da época dos Descobrimentos, e o cruzamento, as trocas de tecnologia, de que foi exemplo a lorcha, um barco que combinava as duas técnicas náuticas, diz o arquiteto à Lusa.

Os estaleiros, na pacata ilha de Coloane, figuram como "o sítio ideal para uma narrativa museológica, e "seria uma maneira interessante de atrair gente tanto da Ásia como da Europa", sublinha, ao descrever um "museu dinâmico, com aspetos virtuais, elementos 3D" e até "um centro de investigação e de estudo de temas marítimos, também ligados à rota marítima da seda".

Carlos Marreiros corrobora, ao defender "um belo museu com construção autêntica da época", que permita "saber da história que tem a ver com todo o sul da China -- e não apenas Macau --, moderno e abrangente", e até a colocação de "uma ou outra embarcação de construção tradicional para se ver como é que era feita".

"A sociedade e especialistas foram claros a dizer que tem interesse histórico, porque é o que resta de uma indústria naval que teve os seus dias e pertence às memórias coletivas de Macau", sublinha o arquiteto e também membro do Conselho do Património.

Marreiros considera que "politicamente as pessoas estão interessadas em preservar", mas do "ponto de vista técnico é muito difícil, um desafio".

"Pela ligeireza e fragilidade da construção aquilo é quase um património intangível", salienta Marreiros, recordando que, na década de 1980, `apanhou` o arquiteto Siza Vieira a desenhar os estaleiros de Lai Chi Vun, como muitos outros.

"É preciso haver uma ideia concreta para a zona", isto porque "a preservação daquelas estruturas informais, de construção vernácula e `ad hoc` é uma coisa e a envolvente é outra, pelo que é altura de se pensar de forma holística -- mas já hoje -- em como viabilizar o projeto" que mantenha "o `feeling` do sítio".

"O conjunto patrimonial tem de ser protegido, a par da sua inserção paisagística e o elemento água, portanto, isto é uma coisa bastante grande (...) e custa muito dinheiro", salienta o arquiteto, apontando que se o governo `chamar` a iniciativa privada tem de se "arranjar uma forma de viabilizar o investimento".

Vizeu Pinheiro, que considera que existem "várias narrativas que se podiam sobrepor, valorizar mutuamente, e ajudar a proteger" os estaleiros e a vila de Coloane", que "corre o risco de ver substituídos edifícios antigos por modernos", o que "iria alterar completamente o ambiente".