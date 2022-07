Arranque do Super Bock Super Rock. Metronomy, C. Tangana e Foals fazem parte do alinhamento

O Festival Super Bock Super Rock arranca esta noite no Parque das Nações, em Lisboa, para onde foi deslocado depois de ter sido obrigado a sair do Meco. Do cartaz fazem parte nomes como Metronomy, C. Tangana e Foals.