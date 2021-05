Arte Equestre pronta para o reconhecimento da UNESCO

A Arte Equestre e o Cavalo Lusitano estão mais perto de uma candidatura à UNESCO depois de o governo ter anunciado recentemente a inscrição da Equitação Portuguesa no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. Este é o primeiro passo para uma candidatura à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a UNESCO.



Tendo em conta a importância deste património imaterial na promoção da cultura portuguesa e na sua identidade, a Antena1 foi à Calçada da Ajuda, na zona de Belém, em Lisboa, acompanhar os preparativos e a Gala mensal retomada há poucos dias da Escola Portuguesa de Arte Equestre, que mostra os exercícios e coreografias desta Arte única no mundo que se vai candidatar à Unesco, e que tem por base o Cavalo Lusitano, que se julga ter sido o primeiro cavalo de sela do mundo.