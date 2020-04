Arte Institute abre inscrições para espetáculos `online` através do RHI Stage

"O objetivo é reunir na plataforma `online` RHI, artistas de todo o mundo, convidando-os a partilhar o seu trabalho" com a comunidade global, neste "período desafiante que vivemos", mas também de dar "oportunidade ao público de poder pagar aos artistas pelo seu trabalho", lê-se no comunicado hoje divulgado pela organização.

Para dar forma ao RHI Stage, no contexto do apoio às artes, na sequência da atual paralisação do setor, o Arte Institute e a iniciativa RHI - Revolution_Hope_Imagination, que surgiu em setembro do ano passado, disponibilizam a aplicação `online` RHI Think, através da qual podem ser vistos os trabalhos dos artistas, e abrem em simultâneo as inscrições a profissionais das artes e da cultura, que queiram divulgar, através dela, o seu trabalho.

"Os espectáculos são grátis, no entanto o trabalho dos artistas não deve ser! O valor recebido por cada espectáculo será entregue aos artistas na totalidade", garante o Arte Institute.

Através da RHI Think pode ser pago "o valor que [o espectador] achar justo por estes espetáculos". O público pode também acompanhar a programação prevista, a disponibilização de vídeos e valorizar o trabalho dos artistas. Cada espetáculo terá uma duração de 20-30 minutos e permanecerá disponível na plataforma e no `marketplace` RHI-Think.com.

Os artistas podem inscrever-se em https://rhi-think.com/stage-submissions.

De acordo com o Arte Institute são aceites trabalhos artísticos de qualquer área cultural, seja música, dança, literatura, teatro, artes plásticas ou outra expressão.

A aplicação RHI Think está disponível na `playstore`, da Google, e na `applestore` da Apple (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.p8gsoftware.rhi e https://apps.apple.com/pt/app/rhi-think/id1464544012?mt=8).

Um dos objetivos desta "missão" do Arte Institute é "precisamente a `reeducação` dos públicos" e "incentivar as audiências a pagar, no valor que entenderem, os espetáculos disponibilizados gratuitamente durante todo o evento, promovendo os artistas e valorizando de forma efetiva o seu trabalho".

A diretora do Arte Institute, Ana Miranda, citada pelo comunicado, "acredita que, com a atual crise da Covid-19, o valor das artes e dos artistas ficou bem claro". Com esta aplicação o Arte Institute quer disponibilizar um meio "fácil, rápido e seguro", que permita ao "público fazer a sua parte": "pagar o valor que entender, pelo que recebeu do trabalho do artista".

A primeira edição da iniciativa RHI - Revolution_Hope_Imagination, um "grande evento montra" para agentes estrangeiros conhecerem a cultura portuguesa, foi promovida pelo Arte Institute, em setembro do ano passado, em 12 cidades portuguesas, com o objetivo de aproximar arte, negócios, cultura e turismo, estabelecendo uma rede de artistas, empresários e programadores.

Na altura, o Arte Institute criou uma parceria com a tecnológica Polarising, oara o desenvolvimento de "uma aplicação que contribuísse para a missão", e permitisse recompensar os artistas, durante o evento. É essa aplicação que é agora reativada.

O Arte Institute tem previsto, para setembro deste ano, uma segunda edição da iniciativa RHI, em Portugal.

No ano passado, a RHI reuniu, ao longo de uma semana, em 12 cidades portuguesas, curadores, programadores culturais e artistas, oriundos de várias partes do mundo, primeiro com iniciativas em Lisboa, que depois se alargaram a Torres Vedras, Caldas da Rainha, Óbidos, Guimarães, Leiria, Alcobaça, Évora, Vidigueira, Loulé, Funchal e Faro.

Espetáculos de música como os de Luiz Caracol e do agrupamento Moçoilas, bailados como "Murmúrios de Pedro e Inês" e a dramatização de "Ko Ko e os Dois Esquimós", a partir da pintura de Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) e de Pierre Guegen, com narração de Maria de Medeiros, são alguns dos projetos disponíveis no `marketplace` RHI Shows.

O Arte Institute, fundado em abril de 2011, é uma organização independente e sem fins lucrativos, com sede em Nova Iorque, que "dinamiza a produção e difusão de artistas e projetos de arte contemporânea portuguesa, através de eventos que produz em todos os continentes".

Desde a criação, o Arte Institute soma a promoção de "mais de 800 artistas e esteve presente em 36 países e 85 cidades", realizando todos os anos, em Nova Iorque, iniciativas como Portugal in Soho, mostra de cultura portuguesa, e um festival de curtas-metragens do cinema português, que também estendeu a outras cidades do mundo.