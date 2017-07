Arte portuguesa na programação de verão de Nova Iorque pelo sétimo ano consecutivo

Lusa 10 Jul, 2017, 10:36 | Cultura

As Summer Nights Series, que contam com o apoio da autarquia de Nova Iorque, são um evento ao ar livre que se realiza em parques de Manhattan, todos os verões, e que leva ao público desta cidade norte-americana cinema, música e dança de expressão portuguesa, com artistas portugueses e de países de língua oficial portuguesa.

A próxima iniciativa das Summer Nights tem lugar na terça-feira, 11 de julho, no Union Square Park, com uma noite dedicada à música portuguesa, em que será apresentado o projeto "A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria", da autoria de Tiago Pereira.

Desde 2011, que o realizador Tiago Pereira recolhe e grava música popular e tradicional com o objeto de "criar uma consciencialização para o conhecimento e importância de um património vivo e muitas vezes esquecido", segundo uma apresentação da iniciativa.

A última das Summer Nights Series deste ano acontece no parque Vesúvio, a 20 de agosto, com programação ainda por anunciar, mas que será dedicado à dança, incluindo um `workshop` para crianças.

As Summer Night Series do Arte Institute abriram no passado dia 02, com uma noite dedicada ao cinema, em Union Square, em que foram exibidas quatro curtas-metragens: "Ninho", de João P. Nunes, "My little house", de Maria Raquel Atalaia, "Paths", de Raquel Felgueiras, e "Zootrópio", de Tiago Rosa-Rosso

Este ano, na sua sétima edição, o evento volta a contar com o apoio da autarquia de Nova Iorque e a fazer parte da programação cultural.