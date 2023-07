Arte que escapou à guerra no Sudão para ver em Lisboa numa exposição

, capital do Sudão.Por causa desta exposição, que em agosto seguirá para Madrid e Paris, as obras de arte foram salvas e algumas delas representam o que resta da produção artística de cada um dos pintores.

Aqui se pode conhecer três gerações de artistas que batalharam por produzir peças debaixo de conflitos armados ajudando a construir um novo panorama cultural sudanês.



Um dos curadores da exposição, Rahiem Shadad, é também um sudanês sem terra. Diz que agora vive dos vistos do seu passaporte em diferentes países e nos tempos mais próximos não vai poder regressar. Deixou para trás a casa e a galeria de arte "Downtown Gallery", que fundou na zona centro de Cartum, onde tudo foi destruído, vandalizado ou saqueado.

António Pinto Ribeiro, produtor cultural, outro dos curadores, conta que por acaso as obras desta mostra saíram do Sudão na véspera do início dos combates.