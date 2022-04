Artesãos de Moçambique tentam preservar tradição de esculpir madeira debaixo de guerra

"Temos crianças aqui a aprender: no total são 10 e só deixaram de aparecer por conta da pandemia de covid-19", explicou à Lusa, Ntumbati Kunhangama, o porta-voz da Associação Arte Africana Maconde, enquanto supervisiona o ateliê em Pemba, capital provincial de Cabo Delgado.

Antes da guerra, a arte maconde era um dos temas mais célebres da região, pela mestria em transformar a madeira em figuras tradicionais do folclore local.

Agora, com a fuga em massa das populações, que deixam aldeias vazias devido à ameaça da violência armada, preservar tradições das comunidades locais é um desafio.

Crianças dos 10 as 16 anos ocupam os tempos livres a aprender com os mais velhos como dar forma à madeira, todos os sábados e domingos à tarde.

Dos troncos nasce a cara de uma anciã maconde com tatuagens, símbolo de transição entre a adolescência e a idade adulta, ou a escultura de homens de cabaça e faca à cintura, retrato de combatentes do tempo da luta de libertação do regime colonial português.

Mas há também um barco que retrata a chegada do descobridor português Vasco da Gama ao continente africano, explica Cristovão Vicente, artesão de 52 anos, ao contornar uma nova peça com um formão.

A história cruza-se com o presente: outras peças com pessoas em marcha fazem alusão à violência armada que atinge Cabo Delgado desde 2017, numa insurgência com ligações extremistas.

Cristovão Vicente explica que cada acontecimento "é uma oportunidade" para os artesãos exporem as suas ideias ou inquietações através da arte.

"Estão aqui pessoas com bagagens a fugir do terrorismo, sem roupa, com lenha na cabeça", descreve.

Depois há peças mais utilitárias, como bengalas, num ofício que teve origem em rituais locais, explica Kunhangama, 47 anos, há 10 a esculpir madeira.

É ao povo maconde de Nandimba, no distrito de Mueda, norte da província de Cabo Delgado, que é atribuída a primeira máscara para os homens usarem durante as danças em cerimónias de celebração.

Podia ser uma conquista, uma boa produção agrícola ou a vitória num confronto, fosse qual fosse a celebração, era assinalada com uma máscara de madeira.

No meio da insurgência à qual Cabo Delgado parece se resumir em relatórios internacionais, Kunhangama e Vicente são dois dos artesãos que resistem e mantêm viva uma tradição.

Até quando? Não sabem, porque a guerra afasta turistas e, logo, afasta também os rendimentos de quem vive das peças de madeira.

Por outro lado, quem lhes compra peças chega a pagar "o dobro" do preço em taxas cobradas no aeroporto de Pemba.

"Não é segredo: por exemplo, vendemos uma peça a 1.500 meticais, lá pedem três vezes mais e, assim, ninguém pode levar daqui um produto esculpido. Só saem coisas pequenas, porque entram na maleta", concluiu.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Há 784 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.

Desde julho de 2021, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu recuperar zonas onde havia presença de rebeldes, mas a fuga destes tem provocado novos ataques noutros distritos usados como passagem ou refúgio temporário.