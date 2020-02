Artista angolano Nástio Mosquito apresenta projeto na Tate Modern na sexta-feira

Segundo informação disponível no site oficial da Tate Modern, o projeto de Nástio Mosquito, "que assume uma forma diferente de cada vez que é apresentado", será mostrado às 19:00 na sala Starr Cinema.

"No.One.Gives.A.Mosquito`s.Ass.About.Trabalho.De.Preto", o projeto mais recente do artista pluridisciplinar, `performer` e músico angolano, "explora o potencial político dos sonhos e pontos de vista". "Questiona `Quem ou o quê tem poder sobre nós?` e `Quem ou o quê é realmente importante para nós`", lê-se no `site`.

Para a Tate Modern, Nástio Mosquito programou "uma noite que se desenrola em três atos distintos". "Com recurso a voz, som, vídeo e performance, oferece às audiências a oportunidade de descobrir os impulsos-chave do artista e uma abordagem multimédia de formas inesperadas", explica a instituição.

Em Lisboa, no Hangar -- Centro de Investigação Artística, é possível visitar até sábado "No.One.Gives.A.Mosquito`s.Ass.About.Trabalho.De.Preto" no formato exposição expandida, que integra uma instalação audiovisual composta por nove `soundscapes`, um programa semanal de sessões áudio intitulado "No.One.Gives.A.Mosquito`s.Ass.About.Visions", distribuição de autocolantes e folhetos, performances e colaborações que vão acontecer de forma mais ou menos espontânea, num projeto que Mosquito quer manter aberto à intervenção de outros artistas, `performers` e músicos, segundo a organização.

O título surge como uma provocação e pretende confrontar o público "com as conotações negativas da expressão `trabalho de preto` - racista, esclavagista, estereótipo étnico depreciativo, entre outras -, e, paralelamente, agencia-a [como] fator de unificação".

Porque, como expõe Nástio Mosquito, o desafio é "falar com todos os pretos loiros, pretos morenos, pretos acromáticos, pretos das redes sociais, pretos com suposta representatividade, pretos que todos os dias acordam com a vontade interior de serem resoluções de problemas...".

O projeto prossegue "No.One.Gives.A.Mosquito`s.Ass.About.Us", o universo de trabalho que o artista estreou em maio do ano passado, com uma série de performances ao vivo, e que foi apresentado no âmbito do programa de abertura oficial da 58.ª Bienal de Arte de Veneza, nessa altura com a derivação "No.One.Gives.A.Mosquito`s.Ass.About.Our.Performance".

Nascido em 1981, no Huambo, Nástio Mosquito saiu de Angola ainda jovem para estudar em Coimbra, e depois rumou a Lisboa, onde desenvolveu o seu trabalho musical durante dois anos no Hot Club, e já adulto seguiu para Londres, onde estudou produção em media, tendo regressado depois ao seu país de origem.

O seu trabalho tem passado pelo vídeo, fotografia, instalações, palavra, performance e música, com álbuns editados como "Why Do You Care" (2012) e "Se Eu Fosse Angolano" (2013).