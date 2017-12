Artista Belén Uriel vence Prémio Audemars Piguet da ARCOmadrid

Lusa04 Dez, 2017, 12:27 | Cultura

De acordo com um comunicado da IFEMA - Feria de Madrid, a artista espanhola criou o projeto "En Dandanah" através da galeria lisboeta Madragoa, que irá ser produzido para a próxima edição do certame, com o valor do prémio, de 15.000 euros.

Nascida em 1974, Belén Uriel reside entre Lisboa e Londres e é representada pela galeria Madragoa, tendo apresentado exposições individuais mais recentes na capital portuguesa como "Topázio", no espaço Gabinete (2017), "Segunda-feira", na Culturgest (2016), e "Pedra, papel e tesoura", no Museu Pavilhão Branco da Cidade (2013).

"En Dandanah" é um projeto para a produção de uma escultura monumental em vidro e metal, inspirada no jogo de cristal "Dandanah: The Fairy Palace", desenhado pelo arquiteto alemão Bruno Taut, em 1920.

Pegando no conceito do arquiteto, Belén Uriel realizou uma profunda investigação sobre a qualidade da construção do jogo, e o resultado, segundo o júri, foi uma construção que "ilustra perfeitamente os valores de complexidade e precisão".

A escultura será exposta no espaço Audemars Piguet na ARCOmadrid 2018, durante o decurso do certame, entre 21 e 25 de fevereiro.

De acordo com a IFEMA, o júri foi composto por Paula Achiaga, subdiretora da revista El Cultural, Pilar Citoler, colecionadora, Manuel Fontán, diretor de exposições da Fundación Juan March, Ainhoa Grandes, presidente da Fundación MACBA (Museu de Arte Contemporânea de Barcelona), Eduardo Rivero, colecionador, Winka Angelrath, diretora de exposições da Audemars Piguet, Eloy Martínez de la Pera, assessor de arte da Audemars Piguet Iberia, e Carlos Urroz, diretor da ARCOmadrid.

O júri destacou a qualidade dos projetos apresentados a concurso por galerias e artistas de todo o mundo.

A artista expos também nos últimos anos em mostras coletivas, nomeadamente "Art en trànsit", no Museo de Arte de Cerdanyola, em Barcelona (2015), "Drawing Biennial 2015", na galeria Drawing Room, em Londres.

Foi selecionada pelo Programa de Apoio às Artes Visuais Calouste Gulbenkian (2015), e para os apoios à criação contemporânea, Matadero, de Madrid (2010).