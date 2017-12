Artista cria escultura que desconstrói o Portugal dos Pequenitos, em Coimbra

Lusa11 Dez, 2017, 19:01 | Cultura

No Portugal dos Pequenitos, Vasco Mourão está a desenhar à mão na folha de latão elementos associados às diferentes casas e monumentos representados no parque temático de Coimbra, desconstruindo o espaço.

Os diferentes elementos - seja uma fachada de uma casa do Minho ou uma janela de um monumento nacional - surgem ligados entre si, numa espécie de fusão que acompanha a própria evolução de construção do parque, que foi iniciada em 1938, referiu Vasco Mourão à agência Lusa.

A folha de latão dobrada e recortada vai "criar profundidade", assumindo-se a obra tanto como um desenho como uma escultura, por a chapa "dar alguma tridimensionalidade" aos desenhos, explanou.

Vasco Mourão investigou as representações presentes no Portugal dos Pequenitos na escala utilizada pelo arquiteto Cassiano Branco, mas também procurou estudar as referências reais, tendo forrado uma parede com fotografias para depois começar o desenho contínuo.

"Não faço uma representação realista. É uma representação distorcida, aumentada e mais minuciosa", contou, sublinhando que, no desenho, em vez do monumento completo, poderá estar apenas um elemento do mesmo.

Os visitantes poderão encontrar Vasco Mourão no Portugal dos Pequenitos a criar a obra, até dia 20.

No primeiro semestre de 2018, a obra vai ser exposta em Coimbra, em local e data ainda a anunciar, afirmou à Lusa o programador cultural da Fundação Bissaya Barreto (responsável pelo parque), Alexandre Lemos.

No futuro, a obra será instalada no novo edifício de entrada do Portugal dos Pequenitos, cuja construção ainda não tem data definida.

Este ano, foi anunciado que o Portugal dos Pequenitos, vai ter uma nova receção, após um concurso que premiou o projeto de construção de um edifício em forma de vela das naus dos Descobrimentos.