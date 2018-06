Artista Grada Kilomba a partir de hoje na Bienal de Arte Contemporânea de Berlim

Lusa09 Jun, 2018, 08:26 | Cultura

Até 09 de setembro, a edição de 2018 recebe obras de artistas de todo o mundo, entre as quais criações de Grada Kilomba, artista interdisciplinar, que aborda questões em torno de memória, raça, género e descolonização.

Kilomba, de ascendência são-tomense, reside em Berlim, e o seu trabalho tem vindo a ser exibido em diversos contextos internacionais como a Documenta 14, em Kassel, a 32.ª Bienal de São Paulo, a Art Basel, o Museu Bozar, em Bruxelas, o Maxim Gorki Theater, entre outros.

Embora seja mais conhecida pelo seu percurso como escritora, Kilomba tem vindo a explorar práticas artísticas experimentais e interdisciplinares.

No seu trabalho combina diferentes meios de expressão, desde a performance e a vídeo-instalação, até leituras de palco e palestras que criam uma interface entre texto e imagem, linguagem artística e linguagem académica.

A artista tem vindo a trabalhar especificamente, em vários suportes, o tema do trauma no âmbito das problemáticas atuais sobre o colonialismo e pós-colonialismo, no início do século XXI.

No ano passado apresentou em Portugal a performance "Illusions", no Museu de Serralves, no Porto, e inaugurou duas exposições em Lisboa: "The Most Beautiful Language", nas Galerias Municipais, e "Secrets To Tell", no Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia.