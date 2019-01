Artista João Onofre com a maior antológica da sua obra exposta na Culturgest

Lusa17 Jan, 2019, 17:02 | Cultura

A exposição intitula-se "Once in a Lifetime [Repeat]", de João Onofre, e ficará patente até 19 de maio, nas galerias da Culturgest, de acordo com um comunicado desta entidade.

Com curadoria de Delfim Sardo, a exposição antológica de João Onofre cobre um período entre 1998 e 2019 sem, no entanto, pretender ser uma retrospetiva, adianta a Culturgest.

Inclui trabalhos em vídeo, nomeadamente uma peça nova especificamente concebida para esta exposição, além de desenhos de diferentes séries, desde 2005, escultura, objetos, peças sonoras e performance.

"A exposição - maior antológica sobre o trabalho de Onofre - foi concebida em torno das ideias de recorrência e repetição estruturais no trabalho do artista, mas é tomada por preocupações inerentes ao seu percurso: a memória do conceptualismo, o fascínio pela música, bem como as grandes temáticas da arte desde o romantismo: a morte, a tragédia, o investimento pessoal, a juventude, o desempenho e o erro", descreve a Culturgest.

A inauguração realiza-se a 15 de fevereiro, a partir das 22:00, e inclui uma performance, às 22:30, com entrada gratuita.

No dia 16 de fevereiro, às 12:00, o artista realiza uma visita guiada à exposição.

Nascido em 1976, em Lisboa, onde vive e trabalha, João Onofre estudou pintura na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, fez um mestrado em Belas Artes no Goldsmiths College, em Londres, e estudou Arte Contemporânea no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra.

O trabalho deste artista português tem vindo a ser apresentado em vários museus e galerias internacionais, nomeadamente no MoMA Contemporary Art Center, em Nova Iorque (2002), no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, em Lisboa (2003), no Palais de Tokyo, em Paris (2011), e no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa (2017).