Artista Leonor Antunes vai ter exposição no Museu de Arte Contemporânea do Luxemburgo

Lusa27 Set, 2019, 14:39 | Cultura

A informação foi divulgada hoje pelo Mudam -- Museu de Arte Contemporânea do Luxemburgo, no âmbito do programa artístico para o próximo ano, que inclui a exposição individual da artista pástica portuguesa Leonor Antunes, intitulada "vides, intervalles et jonctions", no período de 08 de fevereiro e 26 de abril de 2020.

Esta mostra, comissariada por Suzanne Cotter, antiga diretora do Museu de Serralves, entra em diálogo com um outro trabalho de Leonor Antunes, que vai estar exposto no Museu de Arte de São Paulo (MASP), Brasil, de 13 de dezembro deste ano a março de 2020, e que se intitula "vazios, intervalos e juntas".

De acordo com a programação do Mudam, para esta exposição "a artista vai criar uma nova instalação que explora as características físicas e as proporções deste emblemático espaço arquitetónico, projetado por Ieoh Ming Pei".

Leonor Antunes vai também apresentar esculturas recentes e ainda um novo trabalho no chão, inspirados nas obras e ideias dos arquitetos italianos Franca Helg e Franco Albini e da artista brasileira Lygia Clark.

A exposição é organizada em diálogo com a mostra "vazios, intervalos e juntas", desenvolvida pela artista para o Museu de Arte de São Paulo (MASP), com inauguração prevista em dezembro deste ano.

Além do MASP, Leonor Antunes vai expor na Casa de Vidro, também na cidade de São Paulo.

O MASP informou que a artista portuguesa foi escolhida para participar na programação do ano porque "as esculturas de Antunes dialogam com a arquitetura, o artesanato e o design locais, e tomam nomes de artistas e arquitetas importantes para a história do modernismo, como é o caso de Lina Bo Bardi".

No Luxemburgo, Leonor Antunes protagoniza uma das sete exposições individuais programadas para o Mudam, ao longo do ano de 2020, a par de artistas como o norte-americano Robert Morris e a alemã Charlotte Posenenske, figuras-chave do minimalismo no século XX, da italiana Giulia Cenci, premiada este ano em Basileia, e do sul-africano William Kentridge, Prémio Princesa das Astúrias das Artes 2017, que já expôs em Portugal, nomeadamente no Museu do Chiado, no âmbito do Festival Temps D`Images.

Em outubro, Leonor Antunes realiza igualmente uma exposição individual no Museum Haus Konstruktiv, em Zurique, na Suíça, na sequência de um prémio internacional que lhe foi atribuído por esta entidade, no ano passado.

Leonor Antunes é a artista convidada pelo curador da representação portuguesa na Bienal de Arte de Veneza deste ano, João Ribas, num projeto com o título "Borrowed Landscape", patente desde maio, até ao fecho da exposição internacional, no próximo dia 24 de novembro.

Nascida em Lisboa, em 1972, e licenciada em Artes Visuais, no campo específico da Escultura, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Leonor Antunes vive e trabalha entre Berlim e a capital portuguesa.

Depois de ter estudado cenografia na Escola Superior de Teatro e Cinema, em Lisboa, estudou Belas Artes na Universidade de Lisboa e na State Academy of Fine Arts de Karlsruhe, na Alemanha.

Na sua pesquisa histórica sobre arte, a artista foca-se em detalhes das obras de outras artistas, e combina-as para formar novos objetos, esculturas e instalações.

Entre as artistas que a têm inspirado, estão a arquiteta e designer irlandesa Eileen Gray (1878--1976) e a arquiteta brasileira Lina Bo Bardi (1914--1992).

Leonor Antunes já apresentou exposições na Whitechapel Gallery, em Londres (2017), no San Francisco Museum of Modern Art (2016), no Musée d`art Contemporain de Bordeaux (2015), no New Museum, em Nova Iorque (2015), na Kunsthalle Basel (2013), no Museu de Serralves, no Porto (2011), e no Museu Nacional de Arte Reina Sofia, Madrid (2011), entre outras instituições.

A artista portuguesa já participou em diversas bienais de arte, nomeadamente na 57.ª Bienal de Veneza (2017) e nas bienais de Sharjah (2015), Berlim (2014) e Singapura (2011), assim como na Bienal de Arte Contemporânea da Maia (1999 e 2003).