Artista Pedro Barateiro revela novo filme "The Opening Monologue" na Bélgica

Lusa21 Set, 2017, 14:09 | Cultura

De acordo com a galeria, nesta exposição serão apresentadas, entre outras obras, o novo filme de Pedro Barateiro, intitulado "The Opening Monologue", ficando patente até 17 de dezembro deste ano.

No dia da inauguração, estão previstas performances de vários artistas, entre elas "How to make a mask", de Pedro Barateiro, a partir das 19:00.

Nascido em 1979, em Almada, Pedro Barateiro vive e trabalha atualmente em Lisboa.

Realizou o mestrado em Artes Visuais (2006) na Malmö Art Academy, na Suécia, e estudou na Mamaus - Escola de Artes Visuais (2003-2005), em Lisboa, fez uma residência artística no Palais de Tokyo (2008-09), em Paris, França, e participou no ISCP - International Studio and Curatorial Program (2007/08), em Nova Iorque, Estados Unidos.

Esteve presente na XXIX Bienal de São Paulo (2008), no Brasil, na 5.ª Berlin Biennale (2008), na Alemanha, na 16.ª Bienal de Sydney (2008), na Austrália, na Photo España (2008) e na Busan Bienal (2006), na Coreia do Sul.

Realizou exposições individuais e coletivas em diversas instituições públicas e privadas, entre as quais a Fondation d`Entreprise Ricard, em Paris, na Kunsthalle Basel, na Suíça, na Casa Serralves - Museu de Serralves, no Porto, no Pavilhão Branco - Museu da Cidade, em Lisboa.

O seu trabalho está presente em diversas coleções públicas, tais como a Deusche Bank Collection, da Alemanha, na Fundação EDP, no Museu de Serralves, na ARCO Foundation, de Madrid, Espanha, na Coleção Novo Banco e na Coleção Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, em Portugal.