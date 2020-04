Artistas alertam para "escassez" de equipamentos de proteção no distrito de Beja

O alerta, enviado à agência Lusa, é feito pelo músico António Zambujo, a atriz Custódia Gallego, o fadista Francisco Sobral e pela cantora Tonicha, de Beja, pela atriz Eunice Muñoz, de Amareleja (Moura) e pelo dramaturgo e encenador Filipe La Féria, de Aldeia Nova de São Bento (Serpa).

Segundo os artistas, o Baixo Alentejo vive uma "situação aflitiva", porque "o hospital de Beja, as casas de saúde, os lares e os bombeiros" da região "não têm equipamentos de proteção individual, segundo as normas da Direção-Geral da Saúde, para darem resposta ao combate à covid-19".

As instituições "encontram-se numa situação de enorme escassez" de EPI, lamentam, frisando tratar-se de "uma realidade que não pode ser ocultada".

Em declarações à Lusa, Filipe La Féria explicou que os seis artistas quiseram "aproveitar" a "influência" que têm para "alertarem" para a "situação aflitiva" vivida na região onde nasceram e "fazerem um apelo público" às autoridades competentes para "ajudarem" as instituições que vivem "diariamente com cada vez mais dificuldades".

Embora o Alentejo seja a região de Portugal continental "com menos incidência" de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus que provoca a doença covid-19, "há muitos casos" de instituições com "uma enorme carência" de EPI para "fazer frente" à pandemia, frisou Filipe La Féria.

Contactada pela Lusa, a presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), Conceição Margalha, disse que a informação relativa à escassez de EPI para combate à covid-19 no hospital de Beja, "neste momento, não corresponde à verdade".

Conceição Margalha explicou que a ULSBA, que gere o hospital de Beja, está a receber semanalmente EPI da Reserva Estratégica de Medicamentos do Ministério da Saúde.

"Temos [ULSBA] `stock` para poucos dias, mas, semanalmente, é reforçado o `stock`, através da reserva nacional e, portanto, neste momento, não posso dizer isso [que haja escassez de EPI no hospital de Beja]", afirmou Conceição Margalha.

Questionada pela Lusa sobre se a ULSBA tem EPI necessários para combate à covid-19, Conceição Margalha respondeu: "Neste momento, tem, agora estas coisas modificam-se de um momento para o outro".

No dia 07 deste mês, os 15 corpos de bombeiros do distrito de Beja admitiram recusar transportar utentes suspeitos e doentes com covid-19 por falta de condições, sobretudo EPI, e de apoios de várias entidades, o que "coloca em risco a segurança" dos seus profissionais.

A Lusa tentou, sem sucesso, falar com Tiago Abalroado, o interlocutor designado pela Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade para integrar a estrutura de coordenação das medidas de combate à pandemia de covid-19 no Alentejo.

No Alentejo, há 181 casos de infeção confirmados e registo de um morto associado à covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Portugal contabiliza 820 mortos associados à covid-19 em 22.353 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da DGS sobre a pandemia.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou perto de 184 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.