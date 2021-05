Artistas e técnicos algarvios promovem festival para apoiar os profissionais da cultura

O "Algarve é União" junta, a 8 e 9 de maio, música, teatro, poesia, dança e arte, reunindo mais de duas dezenas de artistas e coletivos, num formato `live streaming`, no canal de Youtube, Facebook e Instagram da União Audiovisual, combinado com pontos de recolha dos bens de quem quiser contribuir.

"O festival surge quando nos deparamos com artistas e técnicos, e vemos o desalento e a esperança perdida no seu olhar", revelou à agência Lusa a diretora de produção Catarina Martinho.

A ideia do festival surgiu há "três meses", altura em que se juntaram todos os voluntários da União Audiovisual (UA) e cada um "contribuiu com o que melhor sabe [fazer]", afirmou Catarina Martinho.

A UA é uma associação sem fins lucrativos, constituída por artistas, técnico, produtores, que surgiu em abril de 2020, com o objetivo de ajudar os profissionais do espetáculo, apoiando 900 pessoas por semana no país inteiro, 23 no Algarve.

Com tanto `saber-fazer` acumulado, foi só "juntar as tropas" e começar a "montar a estrutura", contactando as empresas de audiovisual da região, com "grande parte delas" a aceitar apoiar o festival com "o seu material", revelou.

Também os convites endereçados aos artistas e técnicos foram aceites, com muitos a "abdicarem do seu `cachet`". No entanto, as consequências da pandemia no setor levaram alguns a cobrar "apenas um valor simbólico", realçou.

Sem qualquer possibilidade de assistência de público no local, o festival poderá ser "assistido gratuitamente" nas redes sociais da UA, mas quem quiser contribuir pode fazê-lo com "doação com o mínimo de um euro" através de multibanco, MB Way, Pay Shop ou Paylpall, na página da UA, ou das ligações disponíveis nas informações da transmissão em direto.

Os donativos em espécie de bens alimentares não perecíveis ou de primeira necessidade podem ser entregues num dos postos de Turismo do Algarve (Faro, Olhão, São Brás de Alportel e Loulé), na República 14, em Olhão, e na ETIC, em Faro. A Associação de Músicos em Faro é outro dos pontos de recolha e o único que poderá receber bens alimentares frescos.

João Fontinha é técnico de luz e membro da UA no Algarve, e revelou à Lusa que a realidade dos profissionais das artes de palco e cinema na região é a "falta de trabalho, de ter dinheiro em casa e para pagar as suas contas".

O festival é encarado como "uma forma de dar alento" a uma classe que tem estado parada há muito tempo, servindo até de "apoio psicológico" a quem optou por um estilo de vida e teve de "fazer outros trabalhos", apontou.

Ao palco do festival "Algarve é União" sobem, no sábado, dia 8 de maio, a partir das 14:00 (e de hora a hora), os artistas: Academia de Dança do Algarve, Urban Xpression, As Histórias da Rosa Curiosa, VATe, Mákina de Cena, Plasticine, The Black Teddys, Fuza Flowz, Daniel Kemish, Dj Deelight e Bubba Brothers.

Domingo, 9 de maio, a programação está a cargo de Leon Baldesberger, Gaveta da Pedra, Kilavra, Macadamia Acoustic Experience, Nanook, Stone Breaker, 8000 Comedy Show, LUM, Teresa Aleixo e Wilson Honrado, que encerra o festival às 22:00.