Artistas Mariana a Miserável e Maria Imaginário inauguram exposição "Love is a losing game"

Lusa09 Nov, 2017, 10:17 | Cultura

A admiração que as duas amigas sentem pela espanhola de 82 que, em 2012, fez o restauro do quadro Ecce Homo de Elías García Martínez, foi o ponto de partida para a mostra que abre hoje portas no espaço Art Room, na zona do Príncipe Real.

"Partiu da ideia de querermos fazer uma coisa com muito esforço e boas intenções, as melhores intenções de sempre, e não conseguirmos. Mas mesmo assim está tudo bem, porque tentámos", recordou Mariana, a Miserável em declarações à agência Lusa.

Inicialmente a exposição esteve para chamar-se "fail" (falhanço), o que aconteceu com o restauro de Ecce Homo. No entanto, à medida que foi sendo construída aperceberam-se que estavam a encaminhá-la para o falhanço no Amor. "A questão do esforço em relacionamentos amorosos, que depois não acabam bem ou acabam simplesmente", referiu.

Em "Love is a losing game" falam "de uma coisa um pouco trágica, mas com humor". Além do humor, nos trabalhos expostos, tudo pinturas e desenhos novos à exceção de um quadro, predomina o cor-de-rosa, cor comum ao trabalho das duas artistas.

O trabalho das duas tem em comum, além do sentido de o humor e do cor-de-rosa, as ideias e o facto de falarem muito sobre o que sentem. "De nos expormos dessa forma, de, com a desgraça e os desamores que se passam na nossa vida, tentarmos transformar [o que passamos] com sentido de humor", disse Maria Imaginário.

Começarem a trabalhar juntas foi algo "natural". "Apesar de sermos pessoas com estéticas diferentes acabámos por nos integrar muito bem uma na outra", referiu.

"Love is a losing game", tal como as outras duas exposições que fizeram juntas, em 2013 e em 2015, foi construída à distância, já que Mariana, a Miserável, vive no Porto e Maria Imaginário, em Lisboa.

"Muito do trabalho que está aqui é resultante de conversas nossas, o processo é vivido em conjunto", recordou Mariana.

As duas têm "uma capacidade abstrata enorme" de se compreenderem e, por isso, não é necessário verem o processo criativo uma da outra.

No sótão onde está instalado o Art Room, criaram um "labirinto com fita de cetim cor-de-rosa", que "não tem saída, para causar desconforto". É como amor, "que é muito bonito, mas magoa e vale a pena".

As duas fazem questão de sublinhar que não perderam a fé no Amor. "Não separamos o nosso trabalho da nossa vida pessoal, óbvio que é uma exposição que nos sai muito da pele, é uma coisa muito íntima, mas já estamos resolvidas", disse Mariana.

Prova disso é, por exemplo, uma das obras expostas onde se lê "let`s play again" (vamos jogar outra vez).

"Love is a losing game", de entrada livre, é inaugurada às 19:00 de hoje e estará patente até 21 de novembro, de terça-feira a sábado, das 14:00 às 19:00.