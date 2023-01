Artistas protestam no Parlamento contra critérios do Ministério da Cultura

Dezenas de artistas protestaram frente à Assembleia da Republica e em outros pontos do país contra decisões do Ministério da Cultura. Em causa estão as alterações das regras do Programa de Apoio Sustentado da Direção Geral das Artes que, garantem os artistas, vai condenar várias estruturas culturais ao desaparecimento.