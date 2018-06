Partilhar o artigo Artistas Ricardo Jacinto e Pedro Tropa abrem as portas do seu trabalho nos Açores Imprimir o artigo Artistas Ricardo Jacinto e Pedro Tropa abrem as portas do seu trabalho nos Açores Enviar por email o artigo Artistas Ricardo Jacinto e Pedro Tropa abrem as portas do seu trabalho nos Açores Aumentar a fonte do artigo Artistas Ricardo Jacinto e Pedro Tropa abrem as portas do seu trabalho nos Açores Diminuir a fonte do artigo Artistas Ricardo Jacinto e Pedro Tropa abrem as portas do seu trabalho nos Açores Ouvir o artigo Artistas Ricardo Jacinto e Pedro Tropa abrem as portas do seu trabalho nos Açores

Tópicos:

Contemporâneas Ribeira, Faria, Ponta Delgada, Sonic Arts Research Centre,