As datas da Casa da Música nos 15 anos de abertura ao público

Até 2019, a Casa da Música recebeu 7.249.846 visitantes. No ano passado, a taxa de ocupação de sala foi na ordem dos 80%, dois pontos acima do valor de 2018.

Principais datas do processo de construção e desenvolvimento da Casa da Música:

1997

07 de novembro - É apresentada a candidatura oficial do Porto a Capital Europeia da Cultura em 2001.

1998

28 de maio - Os ministros da Cultura da União Europeia designam o Porto e Roterdão como capitais europeias da Cultura para o ano 2001.A

01 de setembro - O ministro da Cultura, Manuel Maria Carrilho, anuncia a construção da Casa da Música, no âmbito da Porto 2001.

31 de dezembro - É constituída a sociedade, de capitais exclusivamente públicos, Porto 2001, S. A..

1999

30 de janeiro - É nomeado Artur Santos Silva para presidir à Porto 2001.

08 de março - É definida a localização num terreno municipal na praça Mouzinho de Albuquerque, e iniciado o processo da construção.

01 de julho - A Comissão Executiva da Porto 2001 adjudica o projeto à proposta encabeçada pelo arquiteto Rem Koolhaas.

23 de novembro - Teresa Lago sucede a Artur Santos Silva à frente da Porto 2001, com o pianista Pedro Burmester na equipa.

2002

27 de junho - Rui Amaral substitui Teresa Lago na Porto 2001, que neste mesmo ano se passa a designar Casa da Música / Porto 2001.

2003

18 de junho - O Jornal de Notícias (JN) publica uma entrevista com Pedro Burmester, na qual o administrador da Porto 2001 afirma que a Câmara Municipal "está mais preocupada com questões (...) que reduzem o Porto a uma aldeia" e desencadeia uma série de reações.

20 de junho - O Conselho de Administração da Casa da Música / Porto 2001 desautoriza Pedro Burmester na sequência da entrevista ao JN.

24 de junho - Pedro Burmester diz que o conflito com a restante administração é insanável.

25 de junho - O Ministério da Cultura demite a administração da Casa da Música em bloco devido a uma "quebra de solidariedade e de confiança" entre os seus membros, e nomeia Manuel Alves Monteiro para a presidência da empresa.

05 de julho - O Ministério da Cultura anuncia que Pedro Burmester vai permanecer ligado ao projeto da Casa da Música enquanto consultor permanente.

2004

12 de fevereiro - A administração da Casa da Música anuncia o fim das obras até dia 30 de novembro.

20 de fevereiro - O inglês Anthony Withworth-Jones é anunciado como diretor artístico da instituição.

15 de março - Pedro Burmester abandona a posição de consultor.

29 de março - Manuel Alves Monteiro anuncia que a abertura da Casa da Música terá lugar no primeiro trimestre de 2005.

20 de julho - O Tribunal de Contas atribui a insuficiente planeamento e à má orçamentação do projeto a derrapagem financeira da Casa da Música / Porto 2001, dos previstos 182,3 milhões para 300,9 milhões de euros.

16 de setembro - Manuel Alves Monteiro demite-se da administração.

17 de setembro - António Fernando Couto dos Santos é eleito novo presidente do Conselho de Administração da Casa da Música, mantendo-se Agostinho Branquinho e Óscar Liberal naquele órgão.

2005

20 de janeiro - O Governo aprova a criação da Fundação Casa da Música, a ser presidida pelo empresário José António Barros.

14 de abril - A Casa da Música inicia oficialmente atividade com concertos de Lou Reed e dos Clã, cujos bilhetes esgotaram em horas depois de postos à venda, um par de semanas antes.

15 de abril - Na inauguração oficial, o Presidente da República, Jorge Sampaio, critica o processo que marcou o nascimento da Casa da Música, considerando-o "nem sempre exemplar", "rigoroso" ou "transparente".

Obras de António Pinho Vargas, pelo Remix Ensemble, e de José Júlio Lopes, Nuno Côrte-Real e Tomás Henriques, pela OrquestrUtopica, abrem o programa da inauguração oficial, que se completa com o Concerto Comemorativo, no então Grande Auditório (atual Sala Suggia), com aberturas e árias de António Victorino d`Almeida, Richard Strauss, Carl Maria von Weber, Donizetti, Gounod, Rossini, Mozart, Massenet, Verdi e Tchaikovsky, por Elisabete Matos (soprano), Joyce Didonato (meio-soprano), Charles Castronovo (tenor) e Alastair Miles (baixo), a Orquestra Nacional do Porto (atual Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música) e o maestro Marc Tardue.

07 de novembro - O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia o modelo de fundação para a Casa da Música, com um conselho de administração constituído por sete elementos, sendo quatro em representação dos privados a nomear pelo Conselho de Fundadores e três de nomeação pública, entre os quais José Manuel Dias da Fonseca, que passa a presidir.

2006

28 de janeiro - Nuno Azevedo é nomeado administrador delegado da Casa da Música.

07 de fevereiro - O pianista Pedro Burmester é convidado para diretor artístico da instituição.

2008

21 de fevereiro - É extinta a sociedade Casa da Música / Porto 2001.

23 de junho - António Jorge Pacheco, até então coordenador da programação, é anunciado como sucessor de Pedro Burmester na direção artística, cargo que mantém atualmente.

2010

04 de setembro - A Orquestra Nacional do Porto muda a designação para Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música e estreia-se em Viena, Áustria.

2012

30 de março - O ex-ministro Valente de Oliveira substitui Artur Santos Silva à frente do Conselho de Fundadores.

18 de dezembro - Os administradores da Casa da Música renunciam aos mandatos devido aos cortes anunciados pelo Governo ao financiamento da instituição.

2013

22 de março - O Conselho de Fundadores da Casa da Música escolhe novo Conselho de Administração, que mantém dois administradores do demissionário, Teresa Cupertino de Miranda e Dias da Fonseca.

2015

27 de março - É anunciada a substituição de Dias da Fonseca, ao fim de três mandatos, no Conselho de Administração da Casa da Música, pelo advogado António Lobo Xavier.

15 de abril - O economista e ex-jornalista José Pena do Amaral, até ali vice-presidente, é eleito presidente do Conselho de Administração da Fundação Casa da Música.

2017

05 de maio - O Governo confirma o começo da reposição das verbas a fundações, incluindo a Casa da Música.

2018

21 de abril - José Pena do Amaral é reeleito presidente do Conselho de Administração da fundação para o mandato 2018-2020.

2020

15 de março - Casa da Música encerra portas por prevenção face à pandemia causada pelo coronavírus responsável pela doença covid-19.