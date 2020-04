Associação adia `Coimbra a brincar` e promove brincadeiras em casa

A decisão, explica a APCC, numa nota enviada hoje à agência Lusa, resulta da "atual situação de saúde [provocada pela pandemia da covid-19] e às recomendações das diversas autoridades, bem como tendo em consideração que o propósito central do `Coimbra a Brincar` é celebrar o Dia Internacional do Brincar".

O Dia Internacional do Brincar, que se assinala anualmente em 28 de maio, não será este ano comemorado em Coimbra, mas deverá ser celebrado no final de maio de 2021, prevê a Associação.

Mas, para "não deixar de passar a mensagem de que o brincar é uma atividade benéfica para todas as idades e uma fonte de prazer, alegria e aprendizagem", a iniciativa `Coimbra a Brincar` vai lançar, "já esta semana, um concurso de brincadeiras em casa, aberto à participação de todos", anuncia a APCC.

O concurso -- denominado #todosbrincamemcasa -- pretende "dar continuidade ao passatempo #todosbrincam", realizado em edições anteriores do "Coimbra a Brincar", no âmbito das quais se desafiam os participantes a "partilhar uma foto ou um vídeo de um momento de brincadeira", explicita a mesma nota.

Este ano, sintetiza a APCC, "o objetivo continua a ser promover hábitos salutares de convívio e jogo, mas também, tendo em conta o contexto que se vive, a sua realização em contexto doméstico".

Essas imagens deverão relacionar-se com "atividades realizadas em casa" e ser enviadas para informacao@apc-coimbra.pt até 19 de maio.

Os vencedores da iniciativa -- que receberão prémios não monetários, relacionados com as atividades dos parceiros e patrocinadores do `Coimbra a Brincar` -- serão escolhidos através dos `gostos` e `partilhas` obtidos na página de Facebook do evento (www.facebook.com/CoimbraaBrincar), onde também poderá ser consultado o regulamento do concurso.

A APCC e os vários parceiros da região envolvidos na organização do `Coimbra a Brincar` estão a utilizar aquela página para divulgar sugestões de atividades relacionadas com o brincar para todos.

Organizado pela primeira vez em 2013, o `Coimbra a brincar` tem vindo a crescer no número de atividades, participantes, parceiros e patrocinadores, sublinha a APCC, referindo que em 2019 o evento "reuniu milhares de pessoas em mais de 100 atividades completamente gratuitas e para todas as gerações".

Transmitir a mensagem de que a brincadeira faz sempre falta a todas as pessoas e que as crianças que não brincam, tanto quanto devem e precisam, acabam frequentemente por resultar em adultos menos equilibrados e menos felizes (como têm vindo a concluir os especialistas), é o principal objetivo da iniciativa promovida pela APCC, em parceria com cerca de meia centena de entidades e com o apoio de dezenas de outras.

